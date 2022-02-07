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  • 最新投票︰2022-02-04

    本地第5波疫情仍然嚴峻，專家倡長者盡快接種疫苗防重症，你認為以下哪個方法可以提高長者接種新冠疫苗？(324人參與)90

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    投票結果 (324人參與)

    • 疫苗通行證
      • 47%
    • 豁免院舍收費
      • 3%
    • 額外生果金
      • 22%
    • 提供針前體檢
      • 24%
    • 其他
      • 1%
    • 無意見
      • 3%
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