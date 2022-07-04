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最新投票︰2022-07-04
林鄭月娥卸任後，政府表示於金鐘太古廣場一座806室設立新的前任行政長官辦公室，支援其離任後的推廣和禮節性工作。有媒體發現該單位上手每月租金已逾36萬。有議員質疑太貴。你點睇林鄭卸任後租用太古廣場作辦公室？
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2022-07-04
林鄭月娥卸任後，政府表示於金鐘太古廣場一座806室設立新的前任行政長官辦公室，支援其離任後的推廣和禮節性工作。有媒體發現該單位上手每月租金已逾36萬。有議員質疑太貴。你點睇林鄭卸任後租用太古廣場作辦公室？（本文）
251
2022-07-04
金管局前總裁、行政會議成員任志剛指，現時中美處於貿易戰時刻，用外匯儲備買美債，「即用市民錢借畀美國」，建議用作投資發展北部都會區。你認同任的說法嗎？
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2022-06-27
醫管局將於今年底推出「大灣區醫生交流計劃」，容許早前曾來港協助抗疫的內地醫護透過「有限度註冊」形式來港工作。有醫委會委員稱當局事前沒諮詢，做法猶如容許內地醫護毋須經過招聘或篩選便進入公院。你點睇醫管局的決定？
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2022-06-27
特首林鄭月娥卸任在即，你點評價其任內表現？
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2022-06-20
國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超形容新班子是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。你對新班子有信心嗎？
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2022-07-04
林鄭月娥卸任後，政府表示於金鐘太古廣場一座806室設立新的前任行政長官辦公室，支援其離任後的推廣和禮節性工作。有媒體發現該單位上手每月租金已逾36萬。有議員質疑太貴。你點睇林鄭卸任後租用太古廣場作辦公室？
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2022-07-04
金管局前總裁、行政會議成員任志剛指，現時中美處於貿易戰時刻，用外匯儲備買美債，「即用市民錢借畀美國」，建議用作投資發展北部都會區。你認同任的說法嗎？
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