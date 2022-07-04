林鄭月娥卸任後，政府表示於金鐘太古廣場一座806室設立新的前任行政長官辦公室，支援其離任後的推廣和禮節性工作。有媒體發現該單位上手每月租金已逾36萬。有議員質疑太貴。你點睇林鄭卸任後租用太古廣場作辦公室？（本文）