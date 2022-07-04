  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-07-04

    林鄭月娥卸任後，政府表示於金鐘太古廣場一座806室設立新的前任行政長官辦公室，支援其離任後的推廣和禮節性工作。有媒體發現該單位上手每月租金已逾36萬。有議員質疑太貴。你點睇林鄭卸任後租用太古廣場作辦公室？(953人參與)251

    我要投票

    • 意見︰
    • 支持
    • 反對
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (953人參與)

    • 支持
      • 11%
    • 反對
      • 84%
    • 無意見
      • 5%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk