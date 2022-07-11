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最新投票︰2022-07-11
運輸署建議限制司機座位前只可放兩部不可大於七吋的手機，甚至禁止司機在行車時觸碰手機。你認為此舉能否提升道路安全？
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【匯市Easy叻】歐元一算好掙扎？長線樂觀宜吸納！
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2022-07-11
醫務衞生局局長盧寵茂正研究「安心出行」實名制，並仿效內地、澳門等設「紅黃綠」健康碼，限制高風險人士出入部分處所。你點睇？
120
2022-07-11
運輸署建議限制司機座位前只可放兩部不可大於七吋的手機，甚至禁止司機在行車時觸碰手機。你認為此舉能否提升道路安全？（本文）
1
2022-07-07
公務員劃一加薪2.5%，引起多個公務員團體不滿，警察評議會亦表示極度不滿。你點睇今次公務員加薪？
267
2022-07-04
林鄭月娥卸任後，政府表示於金鐘太古廣場一座806室設立新的前任行政長官辦公室，支援其離任後的推廣和禮節性工作。有媒體發現該單位上手每月租金已逾36萬。有議員質疑太貴。你點睇林鄭卸任後租用太古廣場作辦公室？
287
2022-07-04
金管局前總裁、行政會議成員任志剛指，現時中美處於貿易戰時刻，用外匯儲備買美債，「即用市民錢借畀美國」，建議用作投資發展北部都會區。你認同任的說法嗎？
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2022-07-11
醫務衞生局局長盧寵茂正研究「安心出行」實名制，並仿效內地、澳門等設「紅黃綠」健康碼，限制高風險人士出入部分處所。你點睇？
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2022-07-11
運輸署建議限制司機座位前只可放兩部不可大於七吋的手機，甚至禁止司機在行車時觸碰手機。你認為此舉能否提升道路安全？
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