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最新投票︰2022-07-18
美國通脹高燒不退，市場預期聯儲下周將大手加息，本地銀行息率料同向上，你估計今年下半年香港樓市會如何發展？
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2022-07-18
港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文，提出本港應逐步放寬社交距離措施，透過低密度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。你認同這4位專家的建議嗎？
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2022-07-18
美國通脹高燒不退，市場預期聯儲下周將大手加息，本地銀行息率料同向上，你估計今年下半年香港樓市會如何發展？（本文）
1
2022-07-11
醫務衞生局局長盧寵茂正研究「安心出行」實名制，並仿效內地、澳門等設「紅黃綠」健康碼，限制高風險人士出入部分處所。你點睇？
349
2022-07-11
運輸署建議限制司機座位前只可放兩部不可大於七吋的手機，甚至禁止司機在行車時觸碰手機。你認為此舉能否提升道路安全？
1
2022-07-07
公務員劃一加薪2.5%，引起多個公務員團體不滿，警察評議會亦表示極度不滿。你點睇今次公務員加薪？
267
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2022-07-18
港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文，提出本港應逐步放寬社交距離措施，透過低密度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。你認同這4位專家的建議嗎？
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2022-07-18
美國通脹高燒不退，市場預期聯儲下周將大手加息，本地銀行息率料同向上，你估計今年下半年香港樓市會如何發展？
(74人參與)
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