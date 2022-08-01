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  • 最新投票︰2022-08-01

    MIRROR演唱會日前發生大型意外壓傷兩名舞蹈員；文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前建議在康文署調查報告出爐前，接下來的演出均改為布置簡單的靜態表演，例如僅以燈光或簡單舞台上跳舞、站立或坐著唱歌等。香港舞台藝術從業員工會批評，今次意外是因為監管有漏洞，批評政府只許靜態表演如同將責任推卸給舞蹈員。你是否同意楊潤雄靜態表演建議？(79人參與)4

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