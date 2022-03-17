資本市場驚濤駭浪尋亮點

港股近周驚濤駭浪，大幅震盪。不過，香港資本市場改革並未停止，筆者早前接受內地中國基金報專訪，就討論到未來發展焦點。不能否認，俄烏衝突、中概股美國上市等問題，對港股走勢造成極大影響，儘管港股市場震盪劇烈，SPAC（特殊目的收購公司）依舊逆市而上。

自SPAC制度今年1月1日生效以來，至今港交所(00388)已經收到不少於9份SPAC上市申請，且今年前兩個月每月均有4份新的SPAC上市申請，超越了亞洲率先引進SPAC制度的新加坡交易所。市場熱烈有著不同原因，背靠內地龐大的市場和企業資源，港交所SPAC具有獨特優勢。

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長期以來，香港一直是環球最受歡迎的IPO集資上市地之一，在協助內地企業獲得國際資本方面佔有優勢。估計主要業務在內地的SPAC併購目標，將繼續視與在港上市的SPAC合併為吸引選擇。今年第一季度市況波動，但相信在未來SPAC併購交易進行時，SPAC制度依然可為香港市場帶來動力。需要留意，SPAC必須在上市後2年內公佈建議的SPAC併購交易，並在上市後3年內完成交易。

新交所於去年9月率先推出SPAC制度，但生效3個月後才收到首份上市申請，而目前雖已有三隻SPAC上市，但上市後的表現並不理想。不同於新加坡市場，香港市場上的SPAC IPO的發售和買賣均不面向個人投資者，而是為專業投資者提供新的投資渠道，市場情緒和國際局勢變化對專業投資者的影響更低。對於穩健型投資機構、家族企業及高淨值個人投資者而言，SPAC具備相當的安全性，在資本市場不確定性環境中，可以選擇分享投資的上升空間，也可以鎖定下跌的風險。

新經濟企業近年在內地迅速崛起，當中很多行業甚至還衍生出很多不同的細分產業，其嶄新的商業模式並非一般投資者可以完全理解。因此，香港SPAC制度專攻專業性的優勢將更突顯，而新經濟企業也有望受惠於此取得較為理想的估值。SPAC機制為初創企業提供了新的選擇，香港的SPAC市場不是單一的市場，而是作為中國的國際金融中心。背靠中國內地，香港具備一定優勢，不過未來還需時間持續發展成為中國的SPAC市場，與全球其他金融中心競爭。

蓬勃發展的SPAC對資本市場帶來新血，但不會替代傳統IPO，而是作為補充。SPAC制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，從而提升香港的金融競爭力。