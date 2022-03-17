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17/03/2022

資本市場驚濤駭浪尋亮點

#SPAC #港交所 #IPO
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　港股近周驚濤駭浪，大幅震盪。不過，香港資本市場改革並未停止，筆者早前接受內地中國基金報專訪，就討論到未來發展焦點。不能否認，俄烏衝突、中概股美國上市等問題，對港股走勢造成極大影響，儘管港股市場震盪劇烈，SPAC（特殊目的收購公司）依舊逆市而上。

 

　　自SPAC制度今年1月1日生效以來，至今港交所(00388)已經收到不少於9份SPAC上市申請，且今年前兩個月每月均有4份新的SPAC上市申請，超越了亞洲率先引進SPAC制度的新加坡交易所。市場熱烈有著不同原因，背靠內地龐大的市場和企業資源，港交所SPAC具有獨特優勢。

 

(資料圖片)

 

　　長期以來，香港一直是環球最受歡迎的IPO集資上市地之一，在協助內地企業獲得國際資本方面佔有優勢。估計主要業務在內地的SPAC併購目標，將繼續視與在港上市的SPAC合併為吸引選擇。今年第一季度市況波動，但相信在未來SPAC併購交易進行時，SPAC制度依然可為香港市場帶來動力。需要留意，SPAC必須在上市後2年內公佈建議的SPAC併購交易，並在上市後3年內完成交易。

 

　　新交所於去年9月率先推出SPAC制度，但生效3個月後才收到首份上市申請，而目前雖已有三隻SPAC上市，但上市後的表現並不理想。不同於新加坡市場，香港市場上的SPAC IPO的發售和買賣均不面向個人投資者，而是為專業投資者提供新的投資渠道，市場情緒和國際局勢變化對專業投資者的影響更低。對於穩健型投資機構、家族企業及高淨值個人投資者而言，SPAC具備相當的安全性，在資本市場不確定性環境中，可以選擇分享投資的上升空間，也可以鎖定下跌的風險。

 

　　新經濟企業近年在內地迅速崛起，當中很多行業甚至還衍生出很多不同的細分產業，其嶄新的商業模式並非一般投資者可以完全理解。因此，香港SPAC制度專攻專業性的優勢將更突顯，而新經濟企業也有望受惠於此取得較為理想的估值。SPAC機制為初創企業提供了新的選擇，香港的SPAC市場不是單一的市場，而是作為中國的國際金融中心。背靠中國內地，香港具備一定優勢，不過未來還需時間持續發展成為中國的SPAC市場，與全球其他金融中心競爭。

 

　　蓬勃發展的SPAC對資本市場帶來新血，但不會替代傳統IPO，而是作為補充。SPAC制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，從而提升香港的金融競爭力。

 

 

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