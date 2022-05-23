今時股市似乜，有人會用唐朝詩人劉禹錫的「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」來形容。但筆者仍稍悲觀些，會用「枯樹寒枝舞婆娑」來作比喻。

「萬木春」是已經突破阻力，可以大買特買，但「寒枝舞婆娑」是可以仍有倒春寒，剛萌出來的嫩芽，可以隨時被凍瓜。文藝完畢，講錢。

5月11日，筆者文《跌出好景來》(之前一日恒指收19633)，文謂:大市續跌，但終會跌出個未來好景，因為跌到好抵買。

5月12日，筆者文《港股整固後圖回升》(之前一日恒指收19824)，文謂：

大市由2021年2月三萬點起跌，至近月的萬八點，已跌去逾萬二點，跌約四成，個別有盈利股票好歹都跌至有價值。

在去年底，投資者應憂跌，但到近月，投資者應望升，跳離追升不怕跌，怕跌不敢望升的惡性循環。

（iStock圖片）

近月的利好消息有：

1.中港疫情有放緩；

2.美國已加息，並著手用非息，而是行政手段(減中國貨關稅)去遏通脹；

3.俄烏戰局雖未轉好，但亦未見會轉更壞。

因此港股有望在現水平整固，以圖回升。

5月17日，筆者文《315》(之前一日恒指收19950)，文謂:

今年3月15日港股經歷大跌之際，摩根大通發表的研究報告不留情面地指多隻中概科網股「不宜投資」(uninvestable)，更大幅削減騰訊(00700)、阿里(09988)，美團(03690)等中概龍頭股目標價五至六成。該報告加深了市場的憂慮，疑加劇了港股3月15日的跌勢，結果當天港股最終暴瀉逾1,100點收市，惹來軒然大波。事隔兩個月，《彭博》報道指摩根大通經調查後確認有員工出錯，導致該研究報告錯誤地使用了「不宜投資」的字眼，卻未有及時修正。

5月20日，筆者文《A股似打不死》(之前一日恒指收20120)，文謂：

美股前晚重挫，恐慌指數(VIX)升逾30%，納指挫逾千點，逾4.7%，回至2020年11月價。有美股資深股評家謂納指可自高位挫75%，此即筆者所講的折半、再折半。

但回至港股，昨日只跌五百多點，原因怕是港科技股已先行先試了折半、再折半，更或再折半的挫骨揚灰式的折磨。有謂苦盡甘來，港股遂可仍坐釣魚船。

使美股勁挫的，不是加息，而是個別重磅美零售股的業績使市場失望。零售股業績欠佳，是必然的，經營成本升，未能將上升的成本，轉嫁予美消費者時，公司的盈利必然受損。一家零售巨頭如此，其他零售巨頭也不好過。一葉知「冬」(不止秋)，投資者不敢再信明天會美好，遂使部分零售股狂挫25%，在滾雪球或戲院失火效應下，美股便暴跌。

這千點之跌，是否已然跌夠？不一定，因為美國投資者要從這下跌的一葉中，重新估算有關股份的未來盈利和新的股價水平。美股在未來一周都應有這下尋「新合理價位」的壓力。

A股又如何？

殘已久，上證月線圖可見，殘夠未？昨日上證小時圖似見打不死，如今日上破頂阻力，咁就一天光晒！

結果是5月20日，A股上證果真打不死，重企3100點上（見圖）。

上周一度使市場悲觀的原因是美股挫千點，但這是美股的事嘛，但經年的股跌，使投資者跌出個枯樹來，再來陣寒風，就寒枝震騰騰。

筆者之所以仍看「A股似不死」是因為在近周時，不少股票是見出一個月新高。在這兩周內，筆者在《午市閒談》及《選股情報》欄中，就推介過不少了，這些「一個月新高」就是綠芽，綠芽能否長出到兩個月新高、三個月新高，就要等春風，終於上周五感到春風了。

俄美（不稱「美俄」，而稱「俄美」，傳統上是排前者為大佬）司令在俄烏戰局後首次通話，話談安全問題，通話是在鋼鐵廠有上千人投降後舉行，反：

1.鋼鐵廠內有重要人物或情報，值得美要主動找俄談（唔似俄主動囉）；

2.基於先撩者賤的理論，美是有求於俄，俄又會反求乜？

3.斯基或將成棄卒，不一定是無總統做，是無彈藥啫，對俄言，保留個無能人做烏總統，好過換上稍有能力的人，除非該人親俄；

4.俄或可以在7月鳴金收兵，並收埋烏的頓巴兩區歸俄；





5.對俄制裁會被逐漸取消，俄貓可以去國際貓展行cat walk，歐美可再演奏柴可夫斯基的《1812 overture》，此曲之前之所以被禁，是柴可夫斯基為慶祝拿破崙（即歐美）拿不下莫斯科而寫的，我係普京一定會在嗚金收兵日24小時播此曲；





6.俄油不正式重出江湖，美國也可能閉隻眼讓俄出油，故油價、美通脹將回下，美國汽油全國升至4美元/加侖，是歷史紀錄(全國)，拜登不放俄油怎成；





7.民主黨在11月中期選舉，將失去參眾兩院控制權，拜登將成跛腳鴨政府，援烏軍援還會多嗎？





8.世界第一次認識到不用怕美元霸權，盧布也一樣可以北面稱孤，稱孤原因：a.有核彈、b.有石油；





9.印鈔機可印出N個零，但印不出石油；





10.華約會復活，北約有得忙了。





上周五，國內財經新聞的頭條是。





千呼萬喚「降息」來了，5年期以上利率下調15個基點，降到出市場意料外，還是歷史以來最低的LPR。下調LPR只是為企業和房地產紓困的其中一招，據《證券時報》:





4月29日，中央政治局召開會議，釋放更為積極的穩地產訊號。會議強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管。





進入5月，各地房地產紓困政策加速出台。《證券時報》記者統計，五一假期，梅州、連雲港、無錫、岳陽、徐州、贛州發布或執行了穩地產新政，包括降低購房首付比例、二手房增值稅免徵年限「5改2」、下調房貸利率、放鬆限售、契稅優惠、購房補貼、提高公積金貸款最高額度、降低土拍保證金、土地出讓金分期等多項措施。業內人士預計，隨著中央政治局會議最新定調，接下來，各地將會更加積極地跟進實質性放鬆，以刺激居民購房消費，地方政府也會積極跟進支持企業合理融資需求和優化預售資金監管方面的政策。





在對房企紓困方面的措施包括:加大項目貸款和併購貸款支持力度，對受困企業貸款積極進行展期、續貸，有效緩解開發企業資金壓力；掛牌出讓地塊競買保證金按土地掛牌起始價由原來的100%調整為50%繳納；優化商品房預售監管資金支取節點，由原來的按預售批次調整為按棟支取重點監管資金；試點商品房預售監管資金使用銀行保函的方式等。





而據《財聯社》報道：





4月14日，中國人民銀行召開2022年一季度金融統計數據新聞發布會，中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，近期，房貸利率下調主要是發生在銀行層面。3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。此外，部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，根據城市實際情況，在全國政策範圍內，下調了本城市首付比例下限和利率下限，這是城市政府、銀行根據市場形勢和自身經營策略，做出的差別化、市場化調整，適應了房地產市場區域差異的特徵。





6月仲夏，枯樹寒枝會否舞婆娑，還要看疫情如何，唉！歐美又有個猴痘呀！