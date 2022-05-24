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24/05/2022

病樹頭前「一」木春

#股票
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　　昨日(23日)33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:9；下跌板塊:24。
　
　　至4:30收，上升板塊:12；下跌板塊:21。
　
　　前市恒指收:20717.24。
　
　　昨市恒指收:20470.06，跌247.18。
　
　　前市期指收:20612。
　
　　昨市期指收:20419，跌193。
　
　　前市低水:105；昨市低水:51。
　
　　前市大市成交:1226.68億元。
　
　　昨市大市成交:1051.3億元，減175.38億元。
　
　　前市期指成交:114016張。
　
　　昨市期指成交:94619張，減19397張。
　
　　昨日文題:《枯樹寒枝舞婆娑》，友人話，好深奧，唔明。昨文有謂:今時股市，有用唐劉禹錫:「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，但筆者仍稍悲觀些，會用「枯樹寒枝舞婆娑」來作比喻。
　
　　「萬木春」是已突破阻力，可以大買特買，但「寒枝舞婆娑」是仍可以有倒春寒，剛萌出來的嫰芽，可以隨時被凍瓜。
　
　　「春風」是國內的減息，撑經濟、派消費券。「寒風」是美國加息、俄烏戰局、疫情，但後兩者應是寒氣近尾聲了。
　
　　昨日拜登更吹了口暖氣，為紓緩美通脹壓力，會減低美對華關稅。
　
　　無論是「春來」、「寒去」，主要是中港股市跌已經年，泡沫應已被擠得七七八八，以至擠出血。當股價是到物有所值時，就會萌芽，英文叫GreenShoot。
　
　　當然剛萌出來的嫰芽，日後還得抵風雨，作為投資者，要不要買這綠芽是個人選擇。但當綠芽長成枝時，就要付出較大成本。
　
　　股票的綠芽，有兩種，一是將升破頂，有關股票可上闢新天地。昨午的《午市閒談》中，就推介了中石油(00857)、中芯國際(00981》和神華(01088)。另一種綠芽是久跌，跌出個好景來，就是今時要推介的煤氣(00003)和中國生物製藥(01177)。　

 

(iStock)

　
　　股價有升有跌，升過頭的會跌，跌過頭的會升。如果時局有變，又或有關股票有新發展，亦可以開展新篇章，這是股市波動的不二道理。只不過投資者或迷於短市波動，而見不到這個簡單，但又極為關鍵的病樹前頭「一」木春。是「一」木，是因為到萬木春時，或已是遲了點了。

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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