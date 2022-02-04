新年送你7厘息的基金

今日(4日)本欄第一次跟大家見面，適逢新春佳節，在此先祝各位虎年大吉，個個生龍活虎，事事順利，最緊要身體健康。

編輯告知，想開一個關於基金和債券的專欄，我的即時反應是十分好，因為可以擴闊港人的投資渠道，不要每次都是買股票。更重的是，不同風險程度的投資工具，可以幫助我們降低投資風險。

至於基金和債券，作為投資工具的一種，到底有甚麼特色和應注意事項，我日後會再跟大家分析和討論。

今日年初四，也作為見面禮，我想先派封利是給大家。這就是一隻派息7厘的基金。

我沒有正式統計，但估計她應該是這幾年基金零售市場最紅的一隻基金了。無他，因為這隻基金不但銀行有售，保險經紀和代理都不遺餘力地推銷。

開估了，這隻就是安聯收益及增長基金。

繼續之前，我要解釋一下。盤古初開的時候，基金都是不派息給單位持有人的，直到2008年金融海嘯後，因為美國量寛，息口減至低無可低，市場對於「高息」投資工具的需求大增。

(iStock)

基金持有的一般都是股票或債券，這些工具才身都會派息的，只不過，早年都是由基金經理「袋」了，自己用來「買嘢」。但眼見收息工具的渴求，基金公司便在同一隻基金中，推出「派息」系列。即是說，不派息的版本仍然有的。

而我今日介紹的安聯收益及增長基金，派息版本是在2012年推出的。我可以告訴大家，最初推出的時候，該基金的每月派息是0.075美元，即每年派0.9美元，以「招股價」10美元計，息率其實高達9厘。

那麼，為甚麼現在我說7厘呢？那是因為基金曾經減派息。大家可能馬上想到，減了派息豈不是不吸引？

我可以告訴大家，太高息不一定是好事，君不見近期內房的債務危機？這些公司所發的債券，票面息率動輒都有8-9厘，有些甚至更高。但高息背後，其實代表風險也高呢！

回說這隻安聯的派息基金，雖然減過派息，但以現價計，息率仍逾7厘，我認為，這個息率水平會令我更安心，因為派息之餘，基金價格要穩定才更重要。而事實上，該基金歷年的表現確實很出色。

該基金在2012年推出時的價格是10美元，截稿時的價格9.3美元，即是這一刻「潛了水」，但不要忘記，過去10年，投資者已經每年收到8厘的利息收入（早年派息9厘，後來才逐步減息，但過去10年，每年平均息率仍有約8厘），即使這一刻本金了少約7%，也只拉低了不足一個百分點的回報，即是長期回報正正就是7厘左右。

各位，今時今日，能夠找到一種年回報7厘，而且穩健可靠的投資工具，確實難能可貴呢！

根據我的觀察和統計，她確實是芸芸派息基金之中，做得最好的一隻。事實上，該基金也獲得Morningstar的五星級獎項。那麼，這隻基金究竟是買甚麼的呢，又為甚麼長期表現這麼好？下次再續。