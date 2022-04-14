主動？被動？最緊要「起動」

上日提到基金界向來有「兩條路線」之爭，即主動管理基金與被動管理基金的「鬥爭」。簡單來說，就是哪一個方式可以為投資者創造更高的價值。

可以肯定的是，被動式基金的收費一定比主動式基金便宜，因為他們不用自己做研究和公司探訪，只需跟足所追踪指數的成分股比重和升跌去買賣，務求做到「零誤差」便算達標（現實當然不可以零誤差，因為買賣是有成本的，所以最終是做到最低的誤差）。至於能否跑贏大市（即該指數），根本不是這類基金的投資經理需要做的。

對於主動管理的基金，基金經理的任務剛好相反，他就是要跑贏大市指標和同類型的基金，這才顯出他的能力和價值。為此，他們需要精心挑選股票，也要準確拿捏買賣時機。

因此，這類基金的收費一定會稍貴，有些甚至會收「表現費」，即是表現優於某個水平後，基金經理會就該部分的回報分成。

(iStock)

從投資者的角度，到底買哪一種基金較好呢？我嘗試用近年紅透半邊天的女股神Catherine Wood管理的幾隻ETFs來說明一下。

Catherine Wood管理的ARK Investment（下稱方舟投資），以「顛覆性創新」作為投資理念，旗下有8隻交易所買賣基金（Exchange Traded Funds，下稱ETFs），當中只有兩隻是追踪指數的，其餘6隻都沒有追踪任何指數，即是由方舟投資的基金經理自己選股，或稱主動管理。

問題來了，既然稱得上ETFs，理論上就是被動管理的，是追踪指數的，但女股神就是這樣身體力行地去體現何謂「顛覆性創新」，她保留了主動管理基金的特點，即是自己選股（她的代表作就是Tesla），但也取了被動式基金的特點，那就是低收費。

以方舟投資的ETFs為例，它們的管理費，準確來說是基金開支比例（Fund Expense Ratio）只有0.75%，主動管理的基金一般都在1.5%或以上，所以，她的ETFs一開始就大受歡迎，加上前幾年的表現十分出色，所以就更吸引大家的注意。

這還不止，她還有一點很破格的，那就是，跟一般主動管理的基金不同，方舟投資的ETFs，每日都會在網站更新持股資料。主動管理的基金，一般只會一季更新一次。我知道，前兩年她的ETFs大紅大紫時，不少投資者都會每日上網，查看女股神的持股變化，然後跟著去買賣的。

回說女股神的做法，即是她始終相信自己的選股眼光，多於指數編製公司的選股眼光，但卻認同基金的收費有下調空間。因此，在中間落墨的安排下，就出現了主動管理的ETFs，又或者低收費的主動管理基金。

正如我在上日的文章中說，即使主動管理的基金，收費較被動管理的基金高至少1%，但其實，只要該主動管理基金的表現，持續優於ETFs的1-2%，就已經跑贏ETFs了。所以，收費不應該是主要考慮，表現才最重要。

女股神的信念就是，只要我管理的基金表現良好，就會有更多投資者願意買，只要基金規模壯大，收少一點又有何不可，因為這也是「小數怕長計」的一種體現呢！

我自己的結論和做法也是，不管主動管理也好，被動管理也好，最緊要就是「起動」，即是能夠為客戶賺錢的，才是好基金。