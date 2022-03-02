【美股篇】俄國銀行被剔出SWIFT屬「紙老虎」？美國銀行股如何處理？軍工股值博率？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

俄羅斯部分銀行將被剔出SWIFT，但當中不包括俄羅斯最大的銀行及俄氣公司部分持有的銀行，今次制裁行動會否如同「紙老虎」？點樣判斷SWIFT制裁行動對全球金融市場既影響？俄烏戰爭持續，近期唔少資金泊去美國軍工股，目前追入軍工股值博率高唔高？市場預期加息步伐將會放慢，美國銀行股早已向下，大型銀行股過去兩個月跌一成，現階段如何處理？

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