比比solo　港股再穿底　科技股全拋棄？當災當旺股終極策略分享！

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

俄烏第二次和談結束，但形勢持續緊張，據報位於烏克蘭的「歐洲最大核電站」發生火災並冒出濃煙。美股道指期貨在亞洲早市一度挫逾500點，港股今早繼續跑輸亞洲股市，二萬大關守唔守得住？中概科技股領跌，阿里巴巴(09988)紅底失守。大市跌勢全面，各行業幾近全軍覆沒。亂世之下，咩股最穩陣？依家係買入高息股既最佳時機？





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