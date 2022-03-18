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18/03/2022

比比solo　科技股急回　油股升勢僅屬曇花一現？多隻業績股詳細睇

#hot talk 1點鐘 #科技股 #七小福 #平保 #中概股 #李寧 #港華智慧能源 #俄烏局勢 #港股 #分析 #光大證券國際 #溫傑 #02318 #02331 #01083
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嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　恒指過去兩日累升逾3000點後，半日回吐逾500點，目前判斷是健康調整，抑或隱憂未除？平保(02318)、李寧(02331)及港華智慧能源(01083)出業績，比比教你逐份睇！短線點走位？

 

 

影片網址：https://youtu.be/9wtB0KiOl-c?t=97

 

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