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24/03/2022

【投資精叻點】騰訊績後回吐仍可買？小米、藥明生物業績隱憂在細節！CFO同你拆解焦點股業績！

#hot talk 1點鐘 #騰訊 #小米 #中移動 #藥明生物 #中概股 #業績 #年報 #CFO講年報 #投資精叻點
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嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

 

　　本周多隻焦點股出業績，當中騰訊(00700)去年增值服務及網絡廣告業務收入增長放緩，今早股價曾跌逾4%，業績無亮點，前景點睇？中移動(00941)增加派息金額及派息比率，刺激股價飆近4%。另外，小米(01810)及藥明生物(02269)績後都延續升勢，不過Benny提大家小心隱憂在細節！

 

 

影片網址：https://youtu.be/feLodfuAvzA?t=174

 

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