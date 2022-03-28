俄烏戰事加劇中美矛盾　中概股淪為談判籌碼！龐寶林教路第二季投資策略！

嘉賓：東驥基金管理董事總經理 龐寶林

中概股除牌風波持續發酵，內地早前向市場大派定心丸，正爭取與美國就兩國審計協議共識，隨後美方否認。不過，官網《新華社》旗下《中證網》最新引述消息指，中美雙方正相向而行，以盡快實現有效、可持續的合作。究竟中概股的最壞時間過去了沒有？即將踏入第二季，來季投資策略如何？有甚麼板塊可看高一線？今日有幸邀請東驥基金管理董事總經理龐寶林（Paul）一連兩星期分析中概股最新形勢、第二季投資策略以及環球金融市場！

影片網址：https://youtu.be/bifN1L7MMEY?t=52

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