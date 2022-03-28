  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/03/2022

俄烏戰事加劇中美矛盾　中概股淪為談判籌碼！龐寶林教路第二季投資策略！

#hot talk 1點鐘 #中概股 #科技股 #港股 #第二季投資策略 #分析 #東驥基金管理 #龐寶林
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：東驥基金管理董事總經理 龐寶林

 

　　中概股除牌風波持續發酵，內地早前向市場大派定心丸，正爭取與美國就兩國審計協議共識，隨後美方否認。不過，官網《新華社》旗下《中證網》最新引述消息指，中美雙方正相向而行，以盡快實現有效、可持續的合作。究竟中概股的最壞時間過去了沒有？即將踏入第二季，來季投資策略如何？有甚麼板塊可看高一線？今日有幸邀請東驥基金管理董事總經理龐寶林（Paul）一連兩星期分析中概股最新形勢、第二季投資策略以及環球金融市場！

 

 

影片網址：https://youtu.be/bifN1L7MMEY?t=52

 

►把時間軸拉到00:51開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #中概股 #科技股 #港股 #第二季投資策略 #分析 #東驥基金管理 #龐寶林

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk