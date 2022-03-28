林嘉麒：港股回購潮　利好作用？京東健康績優　線上醫療股可追入？融創中國或停牌　有貨要沽清？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

京東健康(06618)去年虧損收窄至10.74億人民幣，收入按年升58%，日中股價曾飆近17%，帶領線上醫療股齊造好，阿里健康(00241)早市持續係表現最佳藍籌。另外，京東健康擬斥最多30億回購股份。事實上，多間公司績後均宣布回購，實際利好作用有幾大？與此同時停牌潮亦需關注，當中內房融創中國(01918)預期無法於3月31日或之前刊發2021年業績，今早一度逾22%！有貨要沽清？

影片網址：https://youtu.be/24kCySzQuJc?t=54

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！