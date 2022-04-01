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01/04/2022

黃偉豪Ravi教你做今季逆市奇葩！航運股領漲　中遠海控追得過？

#hot talk 1點鐘 #中概股 #第二季部署 #中遠海控 #航運股 #港股 #分析 #中薇證券 #黃偉豪
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嘉賓：中薇證券研究部董事 黃偉豪

 

　　港股第一季挫近6%，主要受累於中概科技股。事實上，美股及A股首季表現同樣強差人意，加上影響大市的負面因素未見緩解，預計港股第二季仍無力反彈？持倉點執先可以做逆市奇葩？航運股喺第二季開局集體造好，中遠海控(01919)盈喜後，日中最多升過9％，A股更一度漲停！航運股今年續成焦點，第二季仍可部署？睇真啲，大部份航運股年初至今有雙位數升幅，獨中遠海控至今仍輕微錄得跌幅，現價追入仲有幾多水位？

 

 

影片網址：https://youtu.be/NX3lfP9FYps?t=50

 

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