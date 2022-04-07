【投資精叻點】陳刀仔首騷　相信大數據　讓數據說話！ 如何準確預判熊市來臨？

嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人 陳刀仔

今個月【投資精叻點】請嚟陳刀仔！陳刀仔在中學時期已開始投資，在2014年把握殼股潮點石成金，以一萬元本金獲利過百萬。不過，2015年港股大時代及股災，令佢嘅身家削半。經歷股災，陳刀仔更明白預判熊市比獲利更重要。究竟陳刀仔面對虧損抱住咩心態？佢又點樣透過大數據預判熊市來臨？

影片網址：https://youtu.be/kndlXyjv6Yo?t=43

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