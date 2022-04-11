港股曾急跌逾600點　阮靜瑤Mila教你兩大竅門　助你投資穩中求勝！

嘉賓：豐盛金融投資組合經理 阮靜瑤Mila

恒指今日低開183點後跌勢加劇，盤中一度挫逾600點，跌穿20天線。事實上，外圍美國聯儲局加息及俄烏局勢持續影響投資氣氛，中概股監管未見完全解決，市場最近亦發酵內地疫情問題。阮靜瑤（Mila）預期未來數年股市仍會風雨飄搖，提醒投資者兩大方法，助大家穩中求助！股神巴菲特曾提及「退潮才知道誰在裸泳」，Mila亦教大家運用簡單指標，以及用排除法找出強勢股，即使在「子彈」有限時，亦可在不同市場掌握先機！

影片網址：https://youtu.be/G8KQYjba9dE?t=57

►把時間軸拉到00:56開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！