14/04/2022
【投資精叻點】陳刀仔教路以長線投資捕捉「爆升股」！如何尋找下一隻Tesla？
嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人 陳刀仔
陳刀仔早在2016年睇好Tesla(TSLA)前景，皆因欣賞創辦人馬斯克背景？認識企業管理層對分析企業前景有幾大幫助？陳刀仔睇好咩行業、股份未來能夠實現倍升？從實戰上，我地可以參考咩指標揀選強勢股，捕捉中長線升浪？
影片網址：https://youtu.be/W0pDN8J3xBo?t=46
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