【投資精叻點】陳刀仔：投資新手最緊要學識止蝕！月供股票點揀好？Tesla績優　建議點操作？

嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人 陳刀仔

新手初踏入投資市場，當面對股市波動時，難免犯咗不少錯誤，大多與心理質素、投資紀律相關。刀仔認為，投資新手最重要是學懂止蝕，先係日後獲利嘅第一步！佢仲建議初哥揀選適合嘅產品作月供投資，究竟係啲咩？刀仔愛股Tesla(TSLA)隔晚公布首季業績，佢收唔收貨？有咩亮點值得關注？刀仔績後又會點操作？

影片網址：https://youtu.be/g46tvA15_9E?t=43

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