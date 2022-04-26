林嘉麒剖析匯控業績　 科技股帶頭反彈　無懼加息陰霾？綠色債券抽唔抽得過？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

新鮮滾熱辣！匯控(00005)公布首季業績，列賬基準稅前利潤按年倒退27.9%至41.66億美元，較市場預期佳。集團講明，現時不擬於2022年内恢復此安排，市場會否失望？業績仲有咩值得關注，前景以至績後形勢如何判斷？科技股半日成為升市火車頭，ATMXJ升幅介乎2-9%，僅屬「死貓彈」？港府首次發行的零售綠色債券(04252)今日起接受認購，保底年息率2厘半，點都要抽翻幾手？

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