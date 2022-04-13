【美股篇】黃偉康：美國通脹創新高　美股續受壓？中概股風波持續　趁低位部署車股？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國最新公布3月消費者物價指數（CPI）創40年來新高，市場普遍預期聯儲局將在5月加息半厘，不過，局方立場鷹派引起市場擔心美國經濟增長放緩甚至衰退，對美股影響反映了嗎？再有新一批中概股面臨除牌風險，中概股退市危機已被市場消化？蔚來(NIO)透露，自3月起內地多個供應商停產，令整車生產暫停，意味上半年銷量同收入都受重大打擊，內地疫情對車企的影響會維持多久？

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