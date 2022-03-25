比比暫別　美團業績前瞻！內地推氫能發展規劃　概念股有冇睇頭？信達生物新藥遭FDA拒絕上市申請　醫藥股未掂得？

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

科技股業績守尾門嘅美團(03690)今日收市後放榜，半日再跌超過6%，市場似乎趁業績前先離場，預計美團業績凶多吉少？內地近日發布《氫能產業發展中長期規劃》，作為首個針對頂層氫能產業的發展規劃，氫能概念股可以睇到幾高？信達生物(01801)同美國上市嘅禮來製藥共同研發藥物上市申請確認遭美國FDA拒絕，中美關係未見明顯緩和，中概股連同CRO板塊都要睇路？今日係比比短期內最後最後一次上嚟《hot talk 1點鐘》，大家記得多多支持！

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