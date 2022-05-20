蔡嘉民首騷　 量化交易入門攻略　兩大交易指標輕鬆掌握！

嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

量化交易日漸普及，不少投資者透過程式分析企業及股價走勢以判斷買入機會，減低人為因素的影響。不過，量化交易背後存在甚麼盲點？散戶執行量化交易時要注意甚麼事項？我們有幸邀請到香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民Calvin分享在港、美股進行量化交易時所用的參考指標！

影片網址：https://youtu.be/kHDUrPxLvnA?t=39

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