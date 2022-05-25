【美股篇】黃偉康：美股幾時見底？Snap發盈警股價插逾四成　科網股無眼睇？中概股撈得過？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

隔晚美股持續動盪，道指跌過逾500點後倒升收市，納斯達克指數則急瀉2%。標普500指數再度跌入技術性熊市，由1月高位跌逾兩成。美國銀行、高盛預料美股跌浪將持續至聯儲局收水進程停止，究竟美股幾時先跌完？Snapchat母公司Snap(SNAP)發盈警，拖累股價大插43%，科網股同樣受壓，前景如何判斷？美國證交會(SEC)指出，中美就中概股審計磋商存在重大問題，中概股前景未明，仲撈得過？

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