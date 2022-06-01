【美股篇】黃偉康：通脹憂慮升溫　美國將更進取加息？降關稅勢在必行？油股仍亮眼　蔚小理值博？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國總統拜登隔晚與聯儲局主席鮑威爾會面時，再次強調首要任務是壓抑通脹，似乎暗示聯儲局應更進取加息。適逢歐元區昨日公布的通脹數據高於市場預期，環球通脹憂慮再度升溫，如何解讀拜登的言論？美國採取降關稅壓抑通脹可能性有多大？另外，基於歐盟就禁運俄羅斯石油達成共識，油價受刺激持續上升。但同時其他油組成員國或會增產，油價上望空間仍有多少？內地減徵部分乘用車車輛購置稅，在美上市的造車新勢力－蔚小理可受惠？

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