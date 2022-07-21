潘鐵珊：騰訊旗下遊戲總充值破億　手遊股回暖？蘋果概念股可吼？科技股部署策略

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

手遊股個別發展，雖然中國儒意(00136)首款遊戲總充值突破1億人民幣，但早市先升後回，半日收市倒跌近3%，而網易(09999)就逆市升近4%冠藍籌，如何解讀？另外，蘋果概念股彈起，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別錄得逾3%及1%進帳。內地6月整體手機出貨量，按月升超過3成，瑞銀更唱好iPhone月內於內地出貨量將按年增逾兩倍，手機板塊回暖？

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