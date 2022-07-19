張智威：科技股短炒首選美團　值博率更勝阿里騰訊！康龍化成盈喜被無視　生科股已炒完？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

美國6月零售數據有驚喜，帶動美股上周五（15日）反彈。港股繼上周跌1428點後，今日強勁反彈，日中一度飆552點！然而內地次季GDP增長遠遜預期，上月三頭馬車表現參差，後市未宜太樂觀？除內房股外，科技股亦屬升市功臣。張智威提醒，目前是阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)的靜默期，短炒美團(03690)的值博率看高一線！另外，生物科技股早前在估值修復下走勢強勁，惟康龍化成(03759)發盈喜被市場無視，半日挫逾5%，生科股短期已炒完？

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