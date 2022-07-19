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19/07/2022

張智威：科技股短炒首選美團　值博率更勝阿里騰訊！康龍化成盈喜被無視　生科股已炒完？

#hot talk 1點鐘 #三頭馬車 #加息 #經濟 #科技股 #美團 #03690 #阿里巴巴 #09988 #生物科技股 #康龍化成 #港股 #分析 #信誠證券 #張智威
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嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

 

　　美國6月零售數據有驚喜，帶動美股上周五（15日）反彈。港股繼上周跌1428點後，今日強勁反彈，日中一度飆552點！然而內地次季GDP增長遠遜預期，上月三頭馬車表現參差，後市未宜太樂觀？除內房股外，科技股亦屬升市功臣。張智威提醒，目前是阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)的靜默期，短炒美團(03690)的值博率看高一線！另外，生物科技股早前在估值修復下走勢強勁，惟康龍化成(03759)發盈喜被市場無視，半日挫逾5%，生科股短期已炒完？

 

 

影片網址：https://youtu.be/DJWTveSszWQ?t=29

 

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