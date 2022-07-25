張智威：內房too big to fail！現價可部署！拆解中概股退市危機！硅料價格回落　部署中下游光伏股？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

據報內地為中概股退市潮拆招，據企業所持數據的敏感程度建立分類系統。一眾中概股早市走勢分歧，其中「蔚小理」表現強差人意，回吐6—7％，是否意味市場憂慮該板塊有較多敏感資料，有較大退市風險？光伏股上游股份急跌，行業分析料硅料價格第四季起下跌，目前是否應該重新部署中下游？內房股今日（25日）撐市，據報內地打算成立2000至3000億人民幣為幾個選定的房地產開發商提供資金支持，且國常會開腔促房地產市場平穩發展，而恒大(03333)或達成債券重組方案，早市表現最好的五隻藍籌均是內房物管，這一輪升勢可持續多久？

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