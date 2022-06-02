《MakeMoney》名牌時裝投資你要識　有個牌子竟然最保值？

香港人最愛炒賣，其中名牌更係重點投資對象，皆因有人唔想花時間排隊，願意用更高溢價購買，又或者本身某款名牌推出限量版，抽中嘅人就好似中獎咁，轉手就賣幾個開，咁究竟有咩牌子係值得投資同收藏，甚至有升值潛力呢？今次《MakeMoney》就帶大家睇睇，原來個牌子係大家都估唔到咁保值！





後生仔必炒Supreme，經常crossover為品牌帶來價值



呢幾年好多後生仔一窩蜂咁走去買Supreme，而呢個白字紅底Logo都成為一眾年輕人最普遍嘅「潮牌」，皆因有唔少明星、Hiphop歌手經常熱捧，更係自己IG打卡宣傳。而該品牌經常推出限量版，雖然其他牌子都會玩限量版，但由於一轉售就可以有十倍利潤，所以成為炒家入手對象。



不過呢個牌子最值錢嘅地方，在於佢經常同唔牌子「crossover」（聯乘），例如去年同Rimowa合作推出「Supreme旅行箱」，此外又會同傳統牌子如LV、Nike一齊推出限量產品，呢種合作都為雙方品牌提高價值之外，亦令Supreme呢個牌子提供一種「玩味」嘅樂趣，亦都係呢個牌子咁值得投資嘅原因！



亞洲市場略有所聞，Brandon Blackwood為最保值手袋？



買得名牌手袋，除左想有買一個品質保證之外，更大程度係想買埋品牌本身附帶嘅價值，根據根據外國網站Money.co.uk所做嘅2021年二手市場轉賣回報率調查顯示，傳統名牌如Hermes、Chanel轉賣回報率不高，只有兩成六至兩成八左右；不過，有一個牌子名為Brandon Blackwood，其轉賣回報率高達100.4%，證明該品牌係外國有一定吸金力！



其實Brandon Blackwood創立於2015年，短短幾年間深受多位名媛及明星歡迎，其中Cardi B、Kim Kardashian更經常品牌粉絲！加上該牌子價格親民、顏色選擇多，成為一種女士熱愛品牌；加上該牌子早前係反種族歧視運動上挺身而出，為黑人社群發聲，更令到該品牌一下子成為流量密碼，所以話公關幾咁重要呢！



傳統名牌業績大倒退，唯獨Celine逆流而上



其實係疫情呢兩年間，大家都無得去旅行，收入銳減情況下，連多個名牌利潤下跌，好似名牌子Coach 的銷售額及利潤都係去年都受到了衝擊，去年利潤下跌31%至47億美元，不過係電子商務方面就有三位數增長，而中國市場有明顯反彈，所以情況比起預期較為了關。



另外一個值得留意嘅品牌就係Celine啦！因為佢係呢兩年間增長最快嘅牌子，係去年品牌價值增長了118%，並且成功滲入亞洲市場，分析認為由於有大量韓劇女主角都會有該品牌的置入，所以令年輕一代更加喜愛該牌子。如果要考慮買名牌保值甚至增值，Celine可能係你最佳選擇！

撰文:李皆穎