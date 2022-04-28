《MakeMoney》NFT係財自密碼？其實處處都係陷阱！

個個都出NFT，唔通個個都識NFT咩！呢一期連維園個阿叔都講緊NFT，但係咪真係咁好搵，如果係的話，香港真係無窮人囉。事實上，NFT陷阱處處，究竟買NFT有咩大伏呢？今集《MakeMoney》就同大家歸納下NFT界常見陷阱！





(SHUTTERSTOCK圖片)

買NFT當買六合彩，易入難出純收藏



大家都知道常用買賣NFT嘅平台就係「Opensea」，其實買賣NFT過程好簡單，首先用自己嘅方法買ETH或者Matic幣，再將電子錢包連入Opensea平台，之後就可以直接交易啦！係Opensea買NFT技術門檻唔高，價錢又唔貴，由幾百蚊到幾千蚊都有，當買一張貴價六合彩都有著數。



不過，想靠NFT發達可能難過比特幣啦！因為普遍NFT成交量都係低、轉手率低，而且好多時候都係「有價無市」，而創作者隨時都可以增加發行量，所以分分鐘有入無出，就算急住賣又要有好大折讓先有人有興趣，所以靠NFT致富嘅人可能真係少之又少，有時候藝術品嘅嘢真係好難講。



左手交右手係行內常見伎倆？



既然成交量低、換手率低，又點樣炒起呢？事實上，NFT作為一種「電子化藝術品」，本質上並唔係俾人炒賣所用，不過總會有人想自己嘅收藏品「升值」，所以先出現「左手交右手」嘅情況。



所謂「左手交右手」即係自己開幾個電子錢包，透過不斷達成成交去推高成交價嘅假象，假如有邊個街外人突然接手，咁銀紙就袋袋平安，同股票莊家咁炒高股價嘅原理一樣，唔同嘅係咁樣交來交去係「唔犯法」，買家只能靠自己去區塊鏈望一望個成交係咪「合理」，通常發現成交都係新錢包、或者同一個NFT有多次出入紀錄的話，就要小心啦。



NFT空投執到寶？分分鐘騙案



係加密貨幣世界，騙案周圍都係，最常見就係「空投騙案」（Airdrop），例如某某網站會送你一個NFT，聲稱價值1個ETH，但需要你解鎖。咁點樣解鎖呢？你就要參加某某網站嘅預購加密貨幣計劃，例如買入最少幾千蚊等值嘅加密貨幣，先可以解鎖個NFT。



事實上，呢類加密貨幣其實得兩個可能性，一係佢純粹一個Rug Pull騙案（即係呃你買入之後走佬，或者個幣只能購買入不能賣出），又或者只係引導你去第二個網站買幣，取得你授權之後就拎晒你錢包所有加密貨幣，令你得不償失。所以係加密貨幣世界，從來唔會有免費午餐！

撰文：李皆穎