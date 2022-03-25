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25/03/2022

《MakeMoney》電動車熱炒三大主題，2022焦點所在！

#理財 #MakeMoney #電動車 #Tesla #蔚來
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　　呢幾年電動車發展進入白熱化階段，香港其實都引入電動車一段日子，但久久都未能普及，當中原因又係咩呢？而自去年起好多歐洲車廠都加入電動車市場，究竟2022年電動車會炒啲乜嘢主題呢？今集《MakeMoney》帶你進入電動車的世界！

熱炒焦點一：特斯拉4680電池生產階段，充電更快續行更高？

（shutterstock圖片)

　　今明兩年電動車相信會又再進化，特別係電池方面又再大躍進，其中特斯拉自家設計嘅「4680電池」就已經成為市場焦點啦！大家都知道，電動車嘅電池其實係由好多粒類似3A電芯所組成，過往特斯拉舊款所用嘅電池就係「2170」，即係21mmX70mm嘅圓柱體電池，每架車大概有4400粒左右。特斯拉好似見到電池商未有足夠技術研發更大容量嘅電池，因為物理上電池越大，電流越強，熱力都會越高，容易產生安全風險；而特斯拉自家研發嘅「無極耳技術」就簡單解決呢個問題。


　　簡單來講，過往電池都由正負極材料搭載兩條嘅「集流體」，再透過電池嘅「極耳」連接（電芯頂上面嘅一點小圓形），而電流就透過極耳輸出，由於電流只可以透過正負極嘅兩條「橋」通過，假如電流太大就會令到電池過熱；而特斯拉嘅「無極耳」其實就等於「全極耳」，其就將極耳由一點擴大至一個小圓形，而電流就可以透過個一圓形輸出，電流加大之後，電迴路速度更快、熱量更低，所以可以儲存嘅電量更高。


　　由於電量大左，好似新款ModelY咁，只需要搭載一千粒4680電池（46mmX80mm），令電池成本下降；而無極耳技術令電流加速之餘又降低熱力，第日充電速度可以更快，可能真係實現到10分鐘充滿電都唔出奇！

熱炒焦點二：換電派VS充電派

 

（shutterstock圖片)

　　今年農曆新年，內地高速公路出現一個有趣景象，就係大家都揸架新款電動車返鄉下威威，點知行到一半已經無電，走去電動車站排隊充電，排四個鐘然後充一個鐘，分分鐘慢過揸燃油車。所以電動車行業經常熱話就係，究竟電動車應該用充電好定換電好。皆因充電車跑長途時，完全唔符合經濟效益，亦減慢大家換車意欲，香港就係一個好例子，充電站不足令到市民換電動車意欲不強，縱使有「一換一」計劃都未能鼓勵到車主從燃油車換電動車。


　　其實內地電動車中，「換電派」電動車同樣較受歡迎，而表表者就係「蔚來汽車」，而蔚來更首次提出「汽車」同「電池」分開購買嘅概念。例如蔚來汽車最平一款車嘅指導價約39萬人仔，假如你唔買電池就可以減價7萬人仔；車主可以選擇向蔚來以月租980蚊價錢租用電池，任用唔嬲；當然，你買埋個電池，都係終身免費換電，而且不限次數，全國國內有站就可以走去換。


　　「換電派」好處在於，換舊電池五分鐘搞掂，同入油價錢差唔多；對於車主而言，如果電池升級的話，就可以立即享受到好處。目前蔚來係中國有300座換電站，預計2022年至2025年係中國每年新增600座換電站；2025年底前全球將有4000座蔚來換電站，其中海外市場換電站約有1000座，真係勢不可擋啊！

熱炒焦點三：大廠細廠加入戰團，車價勢必下跌，毛利將受考驗

 

（shutterstock圖片)

　　由於歐洲有國家開始禁止燃油車落地計劃，所以歐洲傳統汽車大廠都開始加入電動車戰團，其中德國將會成為主要戰場，因為特斯拉剛剛係德國起好超級工廠，有望稱霸歐洲電動車市場。


　　據數據分析指出，係2021年18個歐洲新車銷售市場當中，有兩成係電動車，而柴油混合、純柴油車佔比不夠19%，係電動車首次跑贏柴油車銷售；而德國市民購買4萬歐元以下電動車，可以享受到9000歐元的補助，預計可以推到當地換車熱潮。


　　不過，咁多傳統大廠都話要加入電動車市場，勢必影響到傳統電動車廠銷售，有分析師指出，隨住歐洲多間傳統燃油車車廠加入電動車市場，雖然未必可以立即追起特斯拉等龍頭大佬，不過可能會出現價格戰嘅情況出現，民眾換車可以享受到價格戰的紅利，但對車廠而言，毛利將會受到考驗，特別係中國電動車車價本身已經低廉，預計電動車價格價將會係今明兩年開始出現白熱化。

 

撰文:李皆穎

 

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