《Make Money》買高息股好風騷？須留意六大要素！

投資者應該十之八九估中聯儲局昨晚的議息結果，維持利率不變是必然的，但未如我預期般即時停買債，卻一如再之前預測-3月份結束買債，雖然如此，當局還是一步步嚟，決定從2月起將每月國債購買額度，由目前的400億美元削半至200億美元，按揭抵押證券(MBS)同樣打個五折至100億美元。至於會否在3月初同步加息，我估加息機會比較大，因為每年開會8次，早啲加息令聯儲局有更大嘅貨幣政策操作空間，若然唔加，咁就要睇最新經濟預測，有冇上調今年加息幅度，總之一句:緊貼聯儲局退市步伐！

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美加同收水，蚊脾與牛脾



今次聯儲局加息主要針對頑固的高通脹率，油價不跌通脹不回，當局一旦「洗濕個頭」就要做落去！否則如何撲熄通脹之火？另外，昨天加拿大央行(BOC)雖亦維持利率不變，但之前一直強調的「經濟閒置」，昨天聲明直言已經被吸收，反映BOC已為加息掃除障礙！不過，一如聯儲局，債，還是要買的！畢竟現時全球仍受變種病毒Omicron困擾，何況BOC的「放水」同美帝比較，根本係蚊脾同牛脾，BOC表示會繼續維持現時資產負債表規模亦係穩陣之舉。



土國減息壓通脹匪夷所思



不過，主要央行之中，就連日本央行都上調通脹前景，就知道通脹真係好嚴重。此外，新西蘭儲備銀行已於去年10及11月合共加息半厘，但表明會繼續加，市場亦預期2月份再加息0.25厘。另外，英倫銀行將指標利率上調至0.25厘後，市場預期2月初再度加息。南韓央行於去年8月開始三度加息，指標利率已由0.5厘調高到1.25厘。整體上，2021年全年合共有50家央行加息，但仍有27家央行減息，但土耳其以減息壓通脹之舉匪夷所思！



今輪加息料時間長力度強



所謂解鈴還需繫鈴人，印出嚟嘅通脹自然要央行回收廢紙並將之燒毀，先有機會回落。但如此一來，預示今輪貨幣緊縮周期將較上一輪更持久、力度更大。面對加息周期即將展開，股票投資者應如何部署？買高息股就得？低息投資環境即將結束，加上變種病毒肆虐及高通脹持續，營商環境轉差、企業盈利受損，同經濟周期有密切關係的股份，股價自然受壓，估值需要重新評定。若然盈利下降，上市公司即使維持派息亦不會像之前般爽手，打算長期持股，以收息為目標的投資者應如何選擇高息股？



自製高息股須小心



「息率」所指的是全年派發的每股股息相對於每股股價的百分比，即將股息除以股價。由此可見，股息率(或周息率)的大小，是受到兩個因素影響，上市公司即使維持派發同等金額的股息，但投資者收取相同股息的成本卻會因為買入價不同而有差別。當然，當公司宣布將會派發若干股息時，股價多會即時上升以反映相應的股息。另外，股息率若是因為股價下跌而上升，投資者就應該細想，股價為何下跌？若是因為公司業務前景轉差，則投資者買入此類「自製」高息股，即使賺了股息亦很可能因股價持續下跌而得不償失。



收息股宜選價穩者



買高息股需要留意，首先，如屬中資股，需要繳交10%股息稅(在派發時已扣除)；其次，公司起碼在過去5年均穩定派息；第三，既然是打算作長遠收息之用，不宜選擇股價表現波動的股票；第四，應將特別股息撇除在外，因為不會經常發生，例如變賣資產；第五，股份流通性高。此外，過去一年以來，內房股出現債務危機，即使作為百業之母的銀行業，股價理應受惠於息差擴闊，但亦要注意是否涉及大量內房貸款而面對壞帳或撇帳風險。

本地銀行股恒生銀行(00011)雖不屬於高息股，但基本上每年派發四次股息，2021財政年度已派發三次中期息，每次1.1元，合共每股已收取3.3元，周息率有3.8厘，若然投資者是在2020年9月25日最低位103.1元買入，則息率有5.4厘。至於股價波幅，恒生的52周高低位分別是164.5元及129.9元，即相差34.6元，若然投資者是在164.5元買入，股價跌至129.9元，即有21%的潛在下跌風險，但與其他大型內銀股比較，股價高低位的百分比差距大致相同。



中行價低波動性高



例如在本港上市，屬於高息股的最大市值銀行股建設銀行(00939)，過去5年只派發末期息，但同樣具有穩定派息的因素，現時息率有6.6厘，52周高低位分別是6.349元及5.03元，與恒生相同，若由高位跌至低位，跌幅達到20.8%。單以周息率比較，兩者面對同等的價格下跌風險，建行明顯較吸引。另外，中國銀行(03988)目前股息率更達7.8厘，52周高低位分別為3.05元及2.362元，看似變動不大，但其實高低差距亦超過22%！



上實接近橫行底較值博



非銀行類高息股之中，越秀房地產信託基金(00405)、老牌國企上海實業(00363)及本港老牌實業股偉易達(00303)，均屬穩定派息類別，目前三者周息率分別為8%、8.6%及11.5%。不過，越秀房產信託現處3至4元的橫行區底部，穿底將下試2至1.5元，可以等等；上實從2011年以來，股價大致維持在9元至20元橫行，現時股價處於11.5元水平，較接近橫行區底部，值博率較高，長線收息不妨部署入市；偉易達同樣處於相對高位，2013年以來多次挑戰80元明顯受阻，只曾在2017年上破該位，高見99.8元，目前股價處於60元水平，向上望，80元再次成為中期阻力，向下望則以40元為強支持，股價跌至40至30元才部署較上算。

撰文:鄭廣復