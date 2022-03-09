中海外是穩陣收息股？

我在今年年初的時候，推介了3隻退休收息股的第二選擇，上兩次已經分析過當中的兩隻，分別是中海油（00883）和中電信（00728）。該兩股聽起來已經似收息股，因為她們的業務都有點公用性質。

正如我在本欄一再強調，優質的收息股不在於盈利高增長，而在於業務不受經濟循環影響，令盈利穩定，那麼，派息就自然穩定兼可靠。

今日我要再分析的第二選擇，其實是一隻地產股，而且是以內地業務為主的地產股，即是近年常聽到的內房股，那就是中國海外（00688，下稱中海外）。一提起內房股，大家可能只會想起中國恒大（03333），而想起恒大，也就不難聯想到高負債。

（CNS）

如果是這樣的話，我可以先給大家一夥定心丸，因為中海外完全是財政健全的內房股。中央提出的三條紅線，包括扣除預付款項後的資產負債比率不得大於70%（衡量舉債能力）；淨負債比率不得大於100%（衡量整體償債能力），以及短期現金要大於短期負債的100%（衡量短期償債能力），中海外完全符合到，即是屬於「綠檔」的企業。

可以再補充一句，正正因為中海外的財政十分健全，遇著其餘內房企業的債務危機時，她更有能力現身作為「白武士」，拯救同業。用我們的說法，她是有能力趁機「執平貨」呢！

回說她作為收息股的可靠性。有人可能會質疑，地產公司的經營風險不少呢，業績可以大上大落，未必適合作為收息股呢？！

某程度上我是同意這說法的。但中海外有點不同，她是內地大型發展商之一。內地的地產市場正在不斷發展中，如果能以流水作業的方式經營，地產發展也是很穩定的生意，即是香港所說的「貨如輪轉」的經營手法。

我認為，中海外確實能夠做到這一點。過去30年（中海外是1992年在港上市的），中海外的業績都十分穩定。我找不到中海外2001年之前的年報，但從2003年起，中海外每年的派息都有增長，這一點就足以證明她們的經營是十分穩健的（見附表）。

事實上，中海外每年的營業額和盈利都十分龐大，以2020年的業績計，營業額是1858億元人民幣（下同），盈利439億元，不是很多上市公司能及的。以盈利計，比起絕大部分香港公司為高，就算是之前提到的中海油和中電信，都不及中海外呢！

唯一要挑剔的就是派息比率偏低，大約只有兩成半。但如果從樂觀的角度看，中海外如果提高派息比率（絕對有能力），息率就不止現在的5.5厘了。但5.5厘已經是不俗的息率水平了。

不過，中海外的股價在過去兩個月大升近三成（去年底股價18.46元，昨日收報24.4元），以首兩個月計，她是升幅最大的藍籌。如果大家能在20元以下買到中海外，息率會是6厘多一點，那就更好了。

無論如何，如果大家不抗拒地產股，甚至內房股的話，絕對可以趁每次調整收集中海外，因為除了收息之外，她的股價還有較大上升空間呢！

作者電郵：lkslo@yahoo.com