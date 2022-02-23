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23/02/2022

中電信中移動 「合併」收息

#退休 #理財 #中移動 #收息股 #中電信 #派息比率
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日介紹過3隻退休收息股「第二梯隊」中的首選，那就是中海油（00883）、今日想跟大家談談中電信（00728）。

 

　　中電信跟中海油一樣，都對股東作出派息承諾。她跟中海油一樣，遭紐交所撤銷了美國預託證券的上市地位。在減少了美國投資者之後，中電信的股價一直偏弱，未能反映真正的價值。

 

　　事實上，三大中資電信股都遭遇同一命運，那就是受到美國制裁。不過，中電信特意優化了她們的派息政策，以留住和吸引更多股東，以配合她們去年回歸內地A股市場。

 

　　我認為，中電信最新的派息政策，比中移動有過之而無不及，值得大家考慮作為「第二選擇」。

 

　　該公司去年中宣布，為了回饋股東，2021年的派息比率會增至六成。而且，由回歸A股後的3年內（去年8月回A），逐步將派息比率再提高至七成。

 

　　另外，該公司也由2022年起增派中期息。過去，中電信跟大部分國企股一樣，每年只派一次息，那就是末期息，而她的派息比率過去只有五成左右。

 

　　以2021年中電信預計的每股盈利0.36元人民幣計（下同，上半年每股盈利已達0.219元），如果派息比率是六成的話，每股派息應該有0.216元，折合約0.26港元，以中電信昨日股價3.11元計，息率約8.3厘，即使扣除一成股息稅，息率仍達7.3厘，吸引力比中海油有過之而無不及！

 

　　中電信和中海油的公布，最大分別是欠了回購股份這一點。如果在增加派息之餘，還配合股份回購，股價便有更大支持。作為投資者也不用擔心，收息之餘會蝕價。

 

　　但正正因為中電信優化了派息政策，她的股價已經從今年起轉強，我相信這個政策已經奏效。即是說，大家不用太擔心她的股價。作為一隻及格的收息股，只要股價維持穩定，中長綫有少許升幅已經足夠。

 

　　我相信，中電信絕對有能力做到。當然，大家仍然會問，如果我還是喜歡中移動，是否需要轉去中電信呢？

 

(iStock)

 

　　我的看法是，中電信大約等於五分一隻中移動，論可靠程度，當然以中移動(00941)稍勝，但中電信的實力也無庸置疑，現價的息率比中移動更優勝（中移動的預期息率大約6.5%），大家絕對可以減持部分中移動，轉去中電信，將兩者合併起來，當是一個電信股組合。又或者，妳仍然喜歡中移動，不變也是無妨呢！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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