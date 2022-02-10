一邊賺到盡，一邊捐到盡

新的一年，祝各位讀者虎進金來。

聽到一件真人真事，起初想不明白。話說一個低調有錢人，手握其中一項物業具有十分高歷史價值，對香港很有好處；於是政府相關部門和他商討購買的可能性。但他有點「吊高來買」，價錢遠遠超過地價和土地上的建築物。

從那個政府部門角度看，即使有多大的價值，加上premium ，也有個限度，始終用的是公帑；何況這位有錢人卻不斷調高收購價。即是他開了一個價，部門要開會做研究作決定，到接受他開價後，怎知他又反價；部門唯有又要開會又做研究再作決定，到再接受他出價後，他又一次反價……

如是者反反覆覆，搞了一些日子，當該部問願意付出價錢差不多比他原先出價高出接近35%時，他又再一次反價。這時，他們決定放棄了。

那麼這個故事，何來「複雜」得想不明白呢？

任何人有權決定把自己的東西賣還是不賣、亦有權喜歡以甚麼價錢賣出去，總不能說他反價就是不對。期間沒甚麼道德不道德問題，而是百分百商業決定。

且慢，但當聽完故事的下半部分，便會有點眉目了。

他有錢，不是一般的有錢，是好幾百億身家的有錢；他低調，所以名字沒人認識。好了，他老了，即使有子女，也決定把所有身家捐出來。對，是把所有金錢、股票、物業和土地都捐出來。相信他的後人早已生活得富裕無憂，他亦安排了。

奇怪吧！剛才他不是和政府討價還價嗎？現在竟然把一切都捐出去？搞不通吧。

(iStock)

先講完故事再說。好了，怎樣捐呢？是這樣的，他找了另一個相關部門去了解和安排，期間他十分合作，法律程序和文件也跟得十分清楚。整體而言，捐出身家的人最後還是做到他希望做到的安排。

問題來了，他既然要把身家捐出，包括那項具歷史價值建築和相關土地，為甚麼還執著收購價究竟應該多5%，還是10%呢？而且他在準備安排捐出絕大部分身家時，正和另一部門就收購討價還價，這個平行時空如何拿揑？

上午和一個政府部門看看把5億捐給那些慈善機構？怎樣用？下午卻和另一個政府部門為5千萬而爭持，這已經是很難想像了。更難想像的是這5千萬最後還是會捐出去的。

故事的結局是這樣的，因為前一個政府部門決定不提價收購，於是這項交易做不成。這位先生決定把土地招標，但所有想出價買地的人，都怕政府以土地上那建築有歷史價值而劃為歷史建築，到頭來買了回來也沒有用為由，於是紛紛要求業主把建築先行拆卸清理才會出價。

結果，他真的把那建築拆了，亦順利把土地賣出了；不過價錢貼近市價，比之前政府部門願意出價的低35%。

這是一種甚麼邏輯？想得通嗎？