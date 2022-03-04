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04/03/2022

有錢人喜歡教訓人

#有錢人 #教訓 #成功
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「她很出色，做得很好。」說話是位太太，「她」是她女兒，「做得好」是她女兒新創的生意，大受歡迎。

 

　　她說的得意，父母嘛！對子女總有期望，對子女的成功，亦十分欣慰。

 

　　她說：「她（女兒）做事很博，後生仔最緊要是肯去做。」

 

　　她，不是普通人，是一個超級富豪太太。機緣下和一班人旅行，她是其中一個，行程中她低調，亦不和其他人說話。她認識一兩個人，間中會說兩句，他們聊事，她說最近女兒玩的一個飲食概念很成功。

 

　　她繼續說：「所以，我們常說用腦。」

 

　　對，有錢人喜歡教訓人，由以前能人所不能的超人，說自己經常看書，「間接」叫人讀多一點書；到之前富二代「勉勵」年輕人去少兩次日本，便儲到錢買樓，再到那些富三代連餐廳也要做，還要請外國米芝蓮餐廳和廚師，以便在一、兩年內在香港取得米芝連，就是想「證明」自己無所不能，即使我做飮食生意也一樣比你們這些名廚都強。

 

　　你能夠引入這個飲食概念，而是你有錢有律師團隊有資源去和人家討價還價，還有可以挑在旗下甚麼商場最適合開業，亦是有足夠財力物力去做裝修宣傳，這不是因為她比別人強，只是比人有錢。

 

　　這些有錢人，給人印象個個有禮貌有文化，但現實是問問替他們打工的人，不管職級都說他們的老闆很喜歡鬧人，喜歡說你們不應這樣這樣，不應那樣那樣那樣。喜歡教訓別人，沒禮貌沒文化。

 

(iStock)

 

　　為甚麼他們那麼喜歡教訓人？就是因為想證明自己想到的和做到的，都是天下無敵，他真的是很優秀。即使富豪第一代生長環境困難，勤力是必需的，但他們總認為自己的決策和判斷比對手強，所以才在這宗生意中勝出。雖然接受訪問時，口中仍「謙說」好運而已。

 

　　那些有錢富二代，明知自己是有錢人之後，卻又不想人家以此看他，於是特別要表現自己，讓人承認他甚麼部比別人優勝？他們總要做給人看，讀書叻，還要讀名校；讀名校，更要成績好；成績好，還要攞一級榮譽。由此證明自己能力就是比任何人優秀。

 

　　其實說真，不是說你的成績不好，只不過你老爸捐了幾千萬美元給那些名牌大學，為甚麼你們不說？不是說你的履歷不好，只不過你在私人銀行工作，那間銀行正正管理你們家族幾百億資產啊！你的履歷一定好，一定天下無敵。

 

　　上一代的，他們真的以為自己比下屬勤力，又肯看書充實自己，所以喜歡教訓別人；第二、第三代的，他們真的以為自己讀書和工作都比任何一個下屬優秀，而且懂得「食腦」，自然更喜歡教訓別人。

 

　　那位太太說漏了咀，說女兒「玩」的一個飲食概念很成功。我們不妨問問，一般人創業可以說玩嗎？即使幾十萬，也是千辛苦萬苦儲回來！蝕了，便是由頭來過。那個新的飲食概念要過千萬啊！當然，那只是她的玩具，自然是「玩」啦。蝕了，也只是阿爺老爹簽的一張支票而已。

 

　　他們相信自己一套確實是天下無敵，所以喜歡教訓別人。說到底，就是看不起別人，尤其是下屬，但他們忽略了一點，沒有下屬的全力協作，不斷修正方案，真的事事成功？

 

 

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