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25/03/2022

有錢人的禮貌

#禮貌 #有錢人 #老闆 #收買人心 #謙遜
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　有錢人的禮貌，也是禮貌，禮禮貌貌而已；即使他們在門口迎接我，請我到家裏吃飯，也是客客氣氣。他們和我們之間，隔著一道深深的鴻溝，裏面都是錢。

 

　　有些有錢人，應該說第一代有錢人，他們白手興家，比較有禮貌。

 

　　曾經和香港最有錢的幾大家族的接觸過，由創辦人到第二代、到富三代，除了個別家族的家教較好外，大部分態度一式一樣。

 

　　大部分創辦人都十分客氣，即使上去他們公司拜訪，還是到他們家中吃飯，他們大部分都先站在他們辦公樓層的升降機門前等候，或是在家門前迎接，送行前又一定送到門口，並一定會問有車嗎？

 

iStock

 

　　試過一次是私人拜訪，那位先生安排了車子管接管送。他們比較細心，沒架子，有禮貌，或者有人說是表面功夫，做做戲給人一個良好印象，又可讓客人沒有戒心。

 

　　即使是表面客氣，也沒有甚麼。我們對一般萍水相逢的人，也可能這樣，只要不是虛情假意便好。和他們相處的經驗，相信和他們也捱過有關。在打拼時候，人需要助力；在逆境時，需要朋友，所以具有一定親和力，亦養成較為謙遜一面。

 

　　他們的下一代已經有點不同了。也和他們打過交道，一般禮貌吧，既不算客氣，偶有架子。喜歡說話，講些大道理。他們不用捱，卻也受父輩訓示多影響大，對人不會無禮，但也不算懂得尊重。

 

　　至於第三代就無以復加了，絕大部分禮貌欠逢，毫不客氣，攞架子，甚至看不起人；有些更加盛氣凌人。他們成長時人人遷就，受盡百般榮寵。或許他們真的以為世界一切，都是可以用錢買的，而他們「剛剛」大把錢，於是才不管你是誰，他們也懶理你是誰。不要說親和力，更喜歡批評所有人和事。

 

　　不過也有大富豪，一見面，竟然說叫多多關照他，還「謙稱」自己是細佬，叫我大哥。這些話，一聽已經知道說的人是虛偽，卻原來有許多人受落，說他有禮貌、沒架子。

 

　　一年在一間有錢人開辦的新公司工作，有個同事他對老闆十分「敬佩」。他既是真心實意的又欣賞又佩服老闆，亦希望得到老闆的青睞。一次他跟我說在升降機內遇到老闆，老闆拍拍他膊頭，說公司「靠你啦」。

 

　　他認為老闆賞識他，真的以為公司靠他了。於是每次開會便和他自己頂頭上司對著幹，逢是上司說是，他必定說不。他不知道老闆拍他膊頭，說公司「靠你啦」那句話的真正含意，可能只是客氣話，亦可能是收買人心。

 

　　有錢人的禮貌，也是禮貌，禮禮貌貌而已；即使他們在門口迎接我，請我到家裏吃飯，也是客客氣氣。他們和我們之間，隔著一道深深的鴻溝，裏面都是錢。

 

 

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