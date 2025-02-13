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13/02/2025

電影《完美伴侶》：善良的人或許都需要在適當的時候說謊

#Movie & Drama #Art & Culture #影評 #完美伴侶 #電影
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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　　小時候總是因為說謊而被父母責罵。從偷吃了冰箱裏的蛋糕，到在課上說了髒話，我都會虛構著不曾發生的情節，以嘗試讓他們相信我的故事。當然有好幾次也都被揭穿了，大概是因為我在創作的途中加入了過多的細節，讓情景過於真實了，所以他們才不會相信我。父母總是有著各種荒誕的理由讓我說真話，但是我的謊言不是為著要欺騙任何人，就只是為了在這一個過度理性的社會裏生存。

 

 

　　電影《完美伴侶》中的伴侶機器人本來擁有不可說謊的設定，在故事結尾中的主角艾莉絲得到解放，不再受到程式所控制：「這是我第一個謊言，我知道是有多麼的有趣了。」一個會說謊的小孩是聰慧的，因為謊話都需要從生活經驗中，擷取特定的片段和人物作為場景；這一些片段並不如夢境一般可以任意切換，而是需要經過理性的整合才可以圓謊。

 

 

　　現今社會訓練著人們以各種數據和事實來處理情緒，然而這樣我們就只會擁有理性，卻無法釋放自己的幻想。從前的人或許都是由感性主導的，幻想著將來的可能、見證奇幻的事情發生，但是現在好像一切都需要有著根據，就像是在一篇學術論文中的論點，建基於別人早已整合了的系統上。沒有任何思想是嶄新的，但是當中的表現方式，總會有著不同的排列與組合。善良的人或許都需要在適當的時候說謊，才可以在現今沒有想像力的社會裏生存。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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