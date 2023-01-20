循著電影In Bruges的場景，探訪「北方威尼斯」、「中世紀睡美人」布魯日神秘與浪漫

幸運地，筆者的布魯日假期是在歐洲陽光燦爛的七月，風和日麗，平靜安詳，與電影《殺手沒有假期》（In Bruges） 中冬天的陰冷場景形成極大反差。

就這樣拖著行李走在古老的石板街上，躲進運河邊的僻靜古宅裏，開始了我蓄謀已久的布魯日假期。像這樣建於中世紀，有著濃厚人文氣息的古宅，在布魯日比比皆是。早在 12-13 世紀，布魯日曾是西歐最大的貿易商港，至15世紀因泥沙淤積導致水道變窄，大型船隻無法駛入而逐漸封閉蕭條，布魯日也因此而逃過兩次世界大戰的砲火摧殘，成為中世紀的「睡美人」。

In Bruges 主創人獨具眼光地選擇了這裡來拍攝他的電影處女作，無非就是看中了古城歷史悠久的精美建築，有「北方威尼斯」之稱，水道縱橫的運河，風情萬種的小橋，以及由古城內所有美好事物疊加起來，渾然天成的藝術氛圍。借用電影裡的台詞：「這是一個童話般的小鎮，那些運河、石橋、石街、教堂，沒有人會不喜歡」。我們不妨循著電影之中的場景，去探訪古城的神秘與浪漫。

住處不遠就是布魯日的漁市場，這個人見人愛，只在每天清晨擺攤的小小漁市場，再加上古宅之中設施齊全的現代化廚房，對於熱愛烹飪之人已足以構成誘惑。值得一提的是，在布魯日街知巷聞的美食居然是它 —— 貽貝，港人稱之為「青口」，各餐廳的菜單上均少不了它。上菜時熱氣騰騰地整鍋端上，打開煲蓋香氣四溢，十分之誘人。

提到佳餚，自然也會聯想到美酒。在電影In Bruges中，鮮見劇中角色喝咖啡，他們大多手捧啤酒—事實上在布魯日，的確可以品嚐到他們獨有的風味，在這樣一個有着悠久釀造歷史和精湛工藝的啤酒名城，首選飲品是什麼，不言而喻了吧。在布魯日，至今還有不少舊日的啤酒釀造工廠在日夜運作，它們身兼啤酒博物館的角色，傳承發揚這一令他們引以為傲的傳統行業。參觀者可全程參與啤酒的釀造過程，並可以在任何酒吧品嚐本作坊的出品，隔著運河觀賞馬車在街上穿梭，聆聽馬蹄得得聲敲擊著中世紀的青石路面，渡過一段閒暇時光。

位於城堡廣場角落裏，興建於12世紀的聖血教堂，因保存有十字軍東征時從君士坦丁堡帶回的耶穌基督的聖血而得名。電影製作人員自然也不會放過在此拍攝暗喻和鋪墊的鏡頭，兩男主角在此瞻仰聖潔的遺物，期望靈魂獲得救贖。每年復活節40天後的耶穌升天節，歐洲各界宗教人士在布魯日聚會，頂禮膜拜救世主的聖血，成為比利時的重大宗教盛事。

在布魯日的日子，每天逛逛美術館，早上太陽剛出來時，可以在草地上與兔子們玩耍，偶爾賣弄一下廚藝，在運河邊找個有情調的地方曬曬太陽吹吹風，喝喝啤酒咖啡……說時遲那時快，「劇情」和假期就雙雙到了尾聲。

無論你身處布魯日的哪一個角落，都能看到古城建於12世紀的鐘樓，這是布魯日老城的標誌和制高點，鐘樓頂部可俯瞰全城風光。在電影《殺手沒有假期》中，這個鐘樓是一處重要的場景，影片的結尾，兩位主人公的命運在這裏發生了重大變故......

這天黃昏的廣場上，除了熙熙攘攘的人群，一對小姊妹的小提琴專業素養和演奏水準之高尤其引人注目，她們動人的琴聲更加令人確信世間事物的美好。其實，無論是電影中還是現實裏的布魯日，都是如此地動人心魄，觸動靈魂。