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29/11/2023

Omega 3及D3雞蛋值得買？A級蛋又是甚麼？教你睇8款雞蛋包裝常見字眼

#雞蛋 #識食 #Health & Fitness #走地雞 #D3雞蛋 #Free Range #Pasture-raised #牧場飼養
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　上星期分享關於蛋黃蛋白的文章，當中提到關於奧米加3雞蛋。多位讀者留言問及關於不同雞蛋包裝常見的標籤字眼。之前在第一本著作有分享過各種雞蛋的分別，但已經超過九年，趁現在一次過更新。

 

1/ A級及B級（或AA級）

來源地：美國、英國、及歐盟

 

　　部份美國雞蛋，自願被美國農業部USDA進行級別評估。一般會分三個級別：
　
　　AA級：蛋殼乾淨及完整；雞蛋內的空隙不超過1/8吋；蛋白透明厚實不太晃動，蛋黃只有輕微輪廓。
　
　　A級：蛋殼乾淨及完整；雞蛋內的空隙介乎1/8與3/16吋之間；蛋白透明，而蛋黃輪廓較為清晰。
　
　　B級：蛋殼或有污跡；雞蛋內空隙大過3/16吋；蛋白稀薄水狀，亦可能含有血斑，而蛋黃輪廓清晰。
　
　　不過，並非所有美國雞蛋都有級別的；沒有級別的，都會受到USDA監管的。

 

 

　　而英國及歐盟，就分A級B級雞蛋：
　
　　A級：蛋殼乾淨及完整；雞蛋內的空隙不超過6毫米；晃動雞蛋時候，蛋黃不應該偏離中間或移動太多。
　
　　B級：不會原隻售賣，通常會打破蛋殼然後加熱，用作製作其他用途，例如液體蛋漿。

 

2/ 有機認證Organic

來源地：各國

 

　　雞隻進食經過有機認證的飼料，不含農藥殘留或肥料，亦不可困在籠裏飼養，而雞隻在生長過程中也並沒有使用激素或其他禁用藥物。注意，有機認證是唯一一項字眼受第三方認證及監管的。以下一款紐西蘭有機認證雞蛋，就標籤註明在牧場走地飼養的。

 

 

3/ 加熱用

來源地：日本

 

　　一般日本內銷雞蛋，可於三星期內生食的；但由於出口過程需時，會另外印有「加熱用」等字眼，以確保購買者超過三星期後煮熟後方可進食。

 

 

4/ 奧米加3雞蛋

來源地：各國

 

　　雞隻食用以亞麻籽為主的飼料，比一般雞蛋含較多奧米加3及維他命E。可是，飼料中需要多少亞麻籽、或雞蛋需要含多少奧米加3含量，並沒有明文規定。不過，負責任的雞蛋商，都會為自己雞蛋檢測的。例如，這款雞蛋就印有每100克含300毫克奧米加3，即以每隻大雞蛋50克來計算，每隻雞蛋奧米加3含量約有150毫克。

 

 

5/ D3雞蛋

來源地：各國

 

　　D3雞蛋來自於雞隻食用添加了維他命D補充劑的飼料。不過，飼料中需要添加多少維他命D，或雞蛋需要有多少維他命D3含量，則無明文規定。

 

 

6/ 非籠養Cage-Free

來源地：各國

 

　　雞隻通常生活在雞舍中，而並非困在鐵籠內飼養，但通常只在室內，並不會走出室外的。

 

 

7/ 牧場飼養Pasture-raised

來源地：各國

 

　　雞隻有戶外牧場走動，任意進食花草和昆蟲等食物，但牧場走動時間及次數並沒有明文規定。

 

8/ 走地雞Free Range

來源地：各國

 

　　雞隻可以在室外活動，而室外地方並不是牧場；室外活動時間、次數、或環境條件等，並沒有明文規定。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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