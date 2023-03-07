日本大阪古著深度遊：精選3間高質、隱世名店！搜羅軍品、皮褸、街頭服飾

通關後重遊大阪，衣食住行的質素依然保持一貫水準，低稅換率加上日本物價無怎麼升幅，簡直是價廉物美。最大感覺是很多小店「大執位」，餐廳亦有多少撐不住結業了，所以去自由行比過往更加需要籌劃，想吃高級料理一定要網上預約（部份需收取8%中介費），想逛的店也記得要查清楚定休日，看看IG是否仍然「健在」或有無搬鋪。

筆者就來了一趟深度遊，四天時間逛盡大阪過百間古著名店，如果要去道頓堀、難波一帶，以下三間店是不容錯過的精選！

PIGSTY（アメ村店）

大阪市中央区西心斎橋1-7-14 大阪屋心斎橋西ビル3F

心齋橋一帶的古著店數量驚人，可是大部份貨色也較普通，主要以價錢取勝，美國村（アメ村）一帶的地鋪更不太值得花時間「盲逛」，要尋寶就對準目標出擊吧。高質店鋪例如Pigsty本店便隱身在小巷內的大樓上，留意別去錯附近地鋪那間同名特賣場。

MAGNETS

大阪市中央区西心斎橋2丁目12番22号朝日プラザ 心斎橋103号

位於附近的Magnets處於旺區地鋪，比較易找，基本上我每次來西心齋橋一帶也必定探訪。這裏的戶外、軍品古著質量優勝，而且貨品輪轉流動得快，每趟亦仿如見到全新系列上架，不少一、二戰的歐美軍服均能在此尋獲。

MASH CO. LTD.

大阪市浪速区稲荷1-11-27

古著軍品名店Mash就比較隱世，距離道頓堀大約20分鐘腳程，最主要是遠離了購物區所以比較難找，加上沿路盡是車房、貨倉，很容易令人質疑自己，更要留意別去錯名字相近的Mash Up。這間超大型軍品倉庫絕對值得前來，除了具年代價值的古著藏品外，它獨當一面的地方是有售古董拉鍊、復刻織物部件、鞋帶……等等，讓你用來更換或維修古著，永續衣物的壽命！