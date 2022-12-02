女人哪些日子最想愛愛？點解30歲後會踏入「狼虎之年」突然大食？是荷爾蒙作祟？甚麼是性愛覺醒？

常聽專家說：女生一生要與荷爾蒙好好相處。確實，在女性的一生中，荷爾蒙都在悄悄的發生變化，大至不同的年齡階段，小至每月一次的月事，而這些變化都會導致女性對性有不同需求。先說一個月的週期，究竟一個月當中，女生哪些日子性慾最旺盛？男生們弄清女性哪些日子最想愛愛，發出性邀請時，才不會被請食檸檬！當女性進入三十歲的階段，常被冠名為「狼虎之年」、「Dirty 30s」等等，身邊的男伴甚至會以「好大食」去形容女伴，但研究發現，這種種現象卻不是荷爾蒙在作祟，那麼究竟這「Dirty 30s」從何而來？為何女性踏入30+性慾會急升？到了更年期，荷爾蒙再變化，女性在性事上又會遇到哪些關口？該怎麼解決？即睇專家解說！

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性慾低不等於性冷感！兩者點分？唔想做、唔想掂反映關係出問題？有無得救？老夫老妻症候群你有無？

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi