Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

25/01/2024

中醫講男人最怕：腎虛！腎虧！舉而不堅、堅而不久、早洩同腎氣不足有關？甚麼是陰萎？一滴精十滴血係真？推介多款平靚正補腎壯陽食物！鰻魚飯有份？

#兩性關係 #愛情 #健康 #情侶 #中醫 #性生活 #戀愛 #性愛 #關係 #不舉 #腎虛 #Sex Tips #情趣 #男女關係 #生殖 #情感關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #腎虧 #養生Tips #性無能 #男士調理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　想有幸福美滿的性生活，當然要時刻保持最佳身體狀態，今集我們請來註冊中醫許懿清醫師，大談「腎虛之謎」！究竟從中醫角度，腎主要的作用是甚麼？中醫講的腎氣不足、腎虛、腎虧有何分別？除了常聽到的「陰虛」、「陽虛」，還有哪些體質容易影響性功能？想改善「性福」，其實可從日常飲食入手！中醫推介多款平靚正食物，讓大家輕易增強腎氣，簡單如鰻魚、韭菜、芝麻糊都係！此外，坊間常說「一滴精十滴血」，又是否真有其事？手淫過度對身體有沒有影響？種種關於男士保健的疑問，馬上為你拆解！

 

 

Readmore：

男人最痛：勃起功能障礙、早洩、性慾低！生理定心理影響？簡單自我測試，用郵票一試就知？一些破壞精子生活小習慣要戒！

性慾低不等於性冷感！兩者點分？唔想做、唔想掂反映關係出問題？有無得救？老夫老妻症候群你有無？

 

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #健康 #情侶 #中醫 #性生活 #戀愛 #性愛 #關係 #不舉 #腎虛 #Sex Tips #情趣 #男女關係 #生殖 #情感關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #腎虧 #養生Tips #性無能 #男士調理
More on Sex & Love

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk