03/07/2025
性治療師拆解出軌心態！第三者＝自己攞嚟衰？婚外情不等於放棄家庭！甚麼是習慣性出軌？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
萬眾期待，一連兩集「男男女女 嘉點情趣」再次請來認可性治療師古Sir成為嘉賓，和我們分享輔導室內的各種心酸見聞！做第三者就是自己攞嚟衰？有婚外情，原來不等於要放棄家庭？為何會有習慣性出軌的心態？即聽古Sir分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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