《日入而息》恒地傳發逾７８億可換股債，債券南向通擴至非銀機構

《今天重點》

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恒地（０００１２）擬發可換股債券據報規模逾７８億元，轉換價溢價最少２７％

人行擴大債券通南向通範圍至券商、保險等四非銀機構；

金管局公布離岸人民幣債券回購業務優化安排；離岸人民幣債券回購業務最新安排要求；銀公表

示債券通優化安排將有助加大市場深度及廣度；渣打歡迎新債券通優化措施，助提升在岸債券吸

引力

證監會梁鳳儀稱人民幣櫃台納入港股通進展順利，力爭近期公布

港交所陳翊庭稱內地債市未來數年有巨大增長機會

內地據報逾４０間企業擬申香港穩定幣牌照，料競爭激烈；國金證券旗下香港公司籌備申請虛擬

資產相關交易牌照

據報Ｓｈｅｉｎ申香港ＩＰＯ，曲線挽救倫敦上市計劃

擁有３５年歷史金鐘名都酒樓９月底結業，舖位獲科大３﹒５億承接；名都酒樓將於９月結業，

工會料９０名員工受影響，暫未有欠薪情況；名都酒樓９月底結業，科大最近達成協議用作設立

教學設施

澳洲總理周六起訪華７天，將與習近平、李強會面；澳洲總理周六起訪華７天，中方冀增互信拓

務實合作

特朗普承諾向烏克蘭運送更多武器，對普京表達不滿

韓國呼籲美國取消或降低汽車和鋼鐵關稅；魯比奧要求韓國密切溝通，爭取８月１日達關稅最終

協議

日本內閣官房長官回應美方關稅，日圓兌美元走弱；日本國債下跌，首相石破茂：美方提高關稅

令人遺憾

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《即日市況》

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恒指全日升２６０點收報２４１４８突破兩萬四，出口股升航運股跌

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒７％創近三年半新高，成交放量兩成

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１７４１╱４２，日圓最新報１４６﹒２４╱２５

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《公司資訊》

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Ａ股星源材質在港遞表，惟去年少賺３８％毛利率大跌

據報Ｓｈｅｉｎ申香港ＩＰＯ，曲線挽救倫敦上市計劃

大眾口腔（０２６５１）暗盤報２５元，高招股價２５％

訊眾通信（０２５９７）暗盤報１３元，低招股價逾４％

藍思科技（０６６１３）暗盤報１９﹒１２元，高招股價逾５％

極智嘉－Ｗ（０２５９０）暗盤報１６﹒７４元，低招股價少於１％

ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）暗盤報１２４元，高招股價近３％

首程控股（００６９７）旗下管理機器人基金投資杭州雲深處科技

新世界（０００１７）據報擬２８﹒５億出售上海Ｋ１１物業寫字樓部分

佳兆業代售東邊街九號加推３９伙，本周五招標特色戶

嘉里（００６８３）元朗朗日峰首推３０伙，入場價３６８萬起

長城汽車（０２３３３）魏建軍稱即日起全球招聘３５歲以上人才

Ｂ站（０９６２６）推出視頻播客扶持政策，將在暑期提供１０億流量

Ｌａｂｕｂｕ「平替」Ｗａｋｕｋｕ竄紅，多款盲盒缺貨

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第３Ａ期次輪截票明開賣，超購逾６４倍

東瀛遊（０６８８２）推特價團吸引港人，料７月中至８月訪日人數回升

京東（０９６１８）外賣近２００餐飲品牌銷量破百萬，正式啟動「雙百計劃」

先聲藥業（０２０９６）樂德奇拜單抗新藥上市申請獲國家藥品監督管理局受理

香港寬頻（０１３１０）夥家居平安協會推解決方案，引入跌倒偵測系統

金地商置（００５３５）６月合約銷售總額按年跌３２％

維珍妮（０２１９９）採納股份獎勵計劃

丘鈦科技（０１４７８）６月攝像頭模組產品銷售數量按年升４﹒１％

恒地（０００１２）建議發行港幣有擔保可換股債券

連達科技控股（００８８９）獨立非執行董事鍾沛林離世

陽光１００中國（０２６０８）接獲法定要求償債書

瑞安房地產（００２７２）上半年合約物業銷售額３４﹒７３億元人幣

中海油（００８８３）委任張傳江為董事長

國泰航空（００２９３）林紹波稱每年投入約３０億元推進數碼化

百度（０９８８８）啟動校園招聘，ＡＩ崗位佔比超９０％

中行（０３９８８）助力韓國進出口銀行發行首筆韓國機構港元債券

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《中國要聞》

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習近平考察山西，促推動煤炭產業由低端向高端攀升

王毅７月１０至１１日出席東亞合作年度系列外長會

李強稱積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力

國防部回應外國擬購殲１０戰機，願分享裝備發展成果

首５月廣東省重點項目完成投資４５２２億元

三部門鼓勵各地以專項債等資金支持零碳園區建設

七部門年內實現每千人口擁４﹒５個嬰幼兒託位數

甘肅一幼兒園餐食添加彩繪顏料，逾二百幼兒血鉛超標

小紅書ＡＰＰ品牌升級，啟用新品牌口號

３３家建築類企業聯合「反內捲」，倡加快轉型升級

中巴可持續發展擴大產能合作基金委員會會議召開

人行６９０億逆回購利率持平，淨回籠６２０億；境外機構在關稅事件後普遍看好人民幣資產；

擴大債券通南向通範圍至券商、保險等四非銀機構；潘功勝晤巴西央行行長，落實好雙邊本幣互

換協議

湖北武漢前市長周先旺受查，任內經歷新冠疫情封城

機構料中國６月ＣＰＩ持平止四連跌，ＰＰＩ跌幅微縮

賓利表示有機構或個人冒名發布低價銷售方案

隆基綠能在青島成立新能源公司，含發電技術服務業務

華為遊戲中心聯合《王者榮耀》等參展２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ；中汽中心、清華大學、華

為聯合發布智駕白皮書

北方稀土６月稀土產品出口接單有一定的恢復

西班牙桑坦德銀行深圳分行獲批籌建

傳硅料收儲近日落地，通威股份表示沒有更確切消息

長安汽車集團重組傳８月落地，新總部或落戶重慶

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，報２２３６２﹒２７點

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《大國博弈》

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澳洲總理周六起訪華７天，將與習近平、李強會面；澳洲總理周六起訪華７天，中方冀增互信拓

務實合作

瑞銀資管指逾九成儲備管理人料中美維持貿易關係

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《國際要聞》

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美國德州洪水死亡人數已達１０４人

內塔尼亞胡提名特朗普獲諾貝爾和平獎

特朗普承諾向烏克蘭運送更多武器，對普京表達不滿

韓國呼籲美國取消或降低汽車和鋼鐵關稅；魯比奧要求韓國密切溝通，爭取８月１日達關稅最終

協議

特朗普稱今天發出的關稅函基本上是最終方案；嘉信理財指關稅對經濟影響尚不明朗，美股短期

或已超買；富達指美關稅使亞洲市場表現分歧，長遠將增強自身韌性

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《外圍經濟》

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澳洲意外維持關鍵利率不變，澳元走高

未被列入美國首批關稅名單，新加坡股市漲至紀錄高位

日本內閣官房長官回應美方關稅，日圓兌美元走弱；日本國債下跌，首相石破茂：美方提高關稅

令人遺憾

聯儲局主席人選沃什交投名狀，稱關稅不會導致通脹；高盛重申聯儲局將於９月降息的預期，並

上調標指回報；紐約聯儲指利率不確定性仍高，再現零息機會不能排除

Ｍｅｔａ據悉數千萬美元年薪挖走蘋果ＡＩ模型負責人

三星電子第二季營業利潤按年減５５﹒９％，遜預期

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《其他消息》

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李家超料今年本港經濟增長可達２至３％

內地據報逾４０間企業擬申香港穩定幣牌照，料競爭激烈；國金證券旗下香港公司籌備申請虛擬

資產相關交易牌照

金管局公布離岸人民幣債券回購業務優化安排；離岸人民幣債券回購業務最新安排要求；銀公表

示債券通優化安排將有助加大市場深度及廣度；渣打歡迎新債券通優化措施，助提升在岸債券吸

引力；余偉文稱將很快進一步擴展離岸人民幣回購業務

梁鳳儀稱人民幣櫃台納入港股通進展順利，力爭近期公布

港交所陳翊庭稱內地債市未來數年有巨大增長機會

法巴指香港ＩＰＯ熱潮為亞洲財富業務注入新動力，內地資金回流

首批金屬抵達香港倉庫，將納入ＬＭＥ全球倉儲網絡

梁振英質疑退佣問題，施永青表示代理沒有自主權

中一派位結果公布，９５％派首三志願，８５％獲首志願，創新高

擁有３５年歷史金鐘名都酒樓９月底結業，舖位獲科大３﹒５億承接；名都酒樓將於９月結業，

工會料９０名員工受影響，暫未有欠薪情況；名都酒樓９月底結業，科大最近達成協議用作設立

教學設施

「綠建環評」推新版本，頒６個參與先導計劃建築項目認證

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