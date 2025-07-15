即月期指最後交易價２４５２８升３４３點，成交１０３５４９張

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２４５２８，升３４３點，低水６２點，
成交１０３５４９張。即月國指期貨最後交易價８８５５，升１３０點，低水２２點，成交
９０９７５張。另外，即月科指期貨最後交易價５４１０，升１３２點，低水２１點，成交
１５８６３１張。
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15/07/2025 16:46
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15/07/2025 19:40 《日入而息》內地次季ＧＤＰ勝預期，網約車規管框架出爐
15/07/2025 17:32 《外圍焦點》美國公布ＣＰＩ，美聯儲理事發表講話
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