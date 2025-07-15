即月期指最後交易價２４５２８升３４３點，成交１０３５４９張

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２４５２８，升３４３點，低水６２點，

成交１０３５４９張。即月國指期貨最後交易價８８５５，升１３０點，低水２２點，成交

９０９７５張。另外，即月科指期貨最後交易價５４１０，升１３２點，低水２１點，成交

１５８６３１張。



夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情