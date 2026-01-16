《日入而息》陳茂波稱不會減股票印花稅，據報內地打擊高頻交易

陳茂波稱不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力；料本財政年度經營帳錄盈餘，惟料未來2至3年地價收入不足以支持基建投入；將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善；有議員關注會否放寬強積金用於置業，陳茂波稱會作研究；今年工作重點對接國家十五五規劃，可邀內地企業與本港專業服務和商界「拼船出海」；或需發長債支撐發展北都前期投放，確保項目現金流匹配

內地打擊高頻交易，據報要求經紀公司將客戶伺服器遷出交易所運營數據中心

據報有「猴子軍團」以虛假人頭戶認購本港IPO，證監會表示券商須確認認購人士資料準確

證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品

存儲芯片漲價影響，小米、OPPO、vivo、傳音據報下調全年出貨預期

據報泡泡碼特(09992)江西代工廠被指剝削勞工，包括過度加班及沒有帶薪休假

習近平晤卡尼，推進構建中加新型戰略夥伴關係；李強晤卡尼稱歡迎加方企業來華投資，願恢復和推進各領域各層級交往；中加聯合聲明指重啟中加經濟財金戰略對話，設金融工作組；人行與加拿大央行續簽雙邊本幣互換協議，規模2000億人民幣

房屋局等接納簡約公屋獨立調查報告，涉事承建商、結構工程師及項目管理顧問暫停投標資格半年至一年

政府推洪水橋/厦村物流圈，確立三大方向並為錨點企業「量身定制」入駐條款