北上食買玩
期貨新聞

16/01/2026 19:29

《日入而息》陳茂波稱不會減股票印花稅，據報內地打擊高頻交易

陳茂波稱不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力；料本財政年度經營帳錄盈餘，惟料未來2至3年地價收入不足以支持基建投入；將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善；有議員關注會否放寬強積金用於置業，陳茂波稱會作研究；今年工作重點對接國家十五五規劃，可邀內地企業與本港專業服務和商界「拼船出海」；或需發長債支撐發展北都前期投放，確保項目現金流匹配
內地打擊高頻交易，據報要求經紀公司將客戶伺服器遷出交易所運營數據中心
據報有「猴子軍團」以虛假人頭戶認購本港IPO，證監會表示券商須確認認購人士資料準確
證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品
存儲芯片漲價影響，小米、OPPO、vivo、傳音據報下調全年出貨預期
據報泡泡碼特(09992)江西代工廠被指剝削勞工，包括過度加班及沒有帶薪休假
習近平晤卡尼，推進構建中加新型戰略夥伴關係；李強晤卡尼稱歡迎加方企業來華投資，願恢復和推進各領域各層級交往；中加聯合聲明指重啟中加經濟財金戰略對話，設金融工作組；人行與加拿大央行續簽雙邊本幣互換協議，規模2000億人民幣
房屋局等接納簡約公屋獨立調查報告，涉事承建商、結構工程師及項目管理顧問暫停投標資格半年至一年
政府推洪水橋/厦村物流圈，確立三大方向並為錨點企業「量身定制」入駐條款
美國13個州長將前往白宮簽署協議，以遏制數據中心推動的電費上漲；特朗普稱目前沒計劃解除鮑威爾職務；古爾斯比稱若聯儲局獨立性受損，通脹恐捲土重來

《即日市況》
國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七
　
《深滬股市》
滬綜指收低0.26%四連跌，兩市成交重回3萬億
　　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1609/11，日圓最新報158.14/19
　　
《公司資訊》　
上海生生醫藥冷鏈科技申港IPO，去年首三季純利升67%
周大福(01929)曼谷開設新門店，擬年中前進軍澳洲及拓展加拿大市場
天任集團(01429)今早中途停牌，待發內幕消息；停牌前報0.185元升逾68%
中信資源(01205)減持美鋁381萬股套現超19億元，下午復牌
天工國際(00826)附屬獲准加入聚變高端金屬材料研發實驗室
希迪智駕(03881)穩價期結束，超額配股權失效
亞倫國際(00684)公眾持股量24%未達標，擬聘財務顧問協助
四環醫藥(00460)「童顏針」六款新增規格獲內地藥監局批准上市
滙控(00005)啟動新加坡保險業務策略評估
天鴿互動(01980)今早開市前停牌，待公布原因
小米(01810)「YU7」車型推7年低息購車政策，月供由2593人幣起
景瑞控股(01862)遭法院勒令清盤今早開市前停牌，昨曾死貓彈五成
京東(09618)成立文旅公司，將圍繞供應鏈探索酒旅新模式
騰訊(00700)雲副總裁稱公有雲廠商中，真正開始盈利的或只有騰訊雲；微信小程序已覆蓋全球100個國家和地區，跨境與境外用戶使用次數突破50億次
美團(03690)進軍汽車銷售，與喜車科技合作構建「買車用車+本地生活」平台
支付寶聯合千問App、淘寶閃購等發布中國首個AI商業協議ACT
據報泡泡碼特(09992)江西代工廠被指剝削勞工，包括過度加班及沒有帶薪休假
TKS Limited旗下紅磡悅麓首推30伙，入場價由324.6萬起
嘉里建設(00683)緹外1.9億沽分層大宅，為2026年首個月份第2宗成交
恒地(00012)推出活動慶祝50周年，中環Central Yards第一期目標明年開幕
恒隆地產(00101)行政總裁盧韋柏買入黃竹坑站滶晨3房單位，造價逾2354萬
新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期次輪截收逾4.9萬票，再次榮登新盤票皇；新地西沙SIERRA SEA 2A期標售出10伙單位，單日套現近1億元
撥康視雲(02592)授出800萬份受限制股份單位
新華保險(01336)去年累計原保險保費收入按年增15%
瑞安房地產(00272)附屬斥逾6億人幣購上海一幅土地使用權
五礦地產(00230)已回購及贖回3億美元債，預計本月26日撤銷債券上市地位
巨騰國際(03336)外洩至暗網資料初步確定來自一接非全資附屬公司，收入佔比約2.3%
高科橋(09963)就購買光纖預製棒簽署購買框架協議
永嘉集團(03322)去年第四季直營實體店舖同店銷售增長升2%
復宏漢霖(02696)獲中證監出具H股全流通備案通知書
世界華文媒體(00685)2月1日起終止在加拿大的媒體業務
南華期貨(02691)全球發售的穩定價格期間於今日結束
承輝國際(01094)附屬公司與新匯元亨合營協議終止
融信中國(03301)2025年12月合約銷售額按年跌62.9%，全年跌51%
世茂集團(00813)去年12月合約銷售額按年跌46.3%，全年跌29.55%
中國神華(01088)去年12月煤炭銷售量按年升8.9%，全年跌6.4%
卓越教育(03978受託人於公開市場上購買合共5.2萬股股份
星光集團(00403)附屬與海德堡印刷設備就收購機器訂立銷售合約，代價為1280萬人幣
永義國際(01218)成出售2023年可換股票據、物業及兩間上市公司一籃子資產，購買價款約2.87億元以可換股票據支付
　
《中國要聞》　
何立峰下周出席世界經濟論壇並訪問瑞士
A股再現監管降溫信號，多隻寬基ETF遭創紀錄資金流出
北京至雄安新區將新增早晚高峰通勤列車
中鐵快運「輕裝行」服務試點擴至111個，最平68元上門搬行李至車站
幸福航空據報成立清欠工作組，承諾春節前支付部分員工欠薪
六部門聯合發布動力電池回收管理辦法，擬建立電池溯源信息平台；羅馬仕據報虧本清理庫存充電寶，有3C認證可上飛機
網信辦指汽車之家等平台開展不規範測評，擾亂汽車市場秩序
觀致汽車常熟工廠再次流拍，實控人姚振華指控價值被嚴重低估
國資委指國企要大幅提升戰略性新興產業增加值佔比
中證監指當前資本市場穩中向好，要堅決防止大起大落；啟動實施深化創業板改革，持續推動科創板改革落實落地；去年IPO、再融資合計1.26萬億元，現金分紅回購共2.68萬億元
交通部深入推進交通物流降本提質增效
金監總局推動房地產融資協調機制常態化運行，支持債務風險化解
內地打擊高頻交易，據報要求經紀公司將客戶伺服器遷出交易所運營數據中心
廣東本外幣各項貸款餘額達29.9萬億元，居全國第一
白銀價格狂飆，深圳水貝一銀樓「爆雷」，案值料超千萬元
中金指今年上半年金融總量增速或繼續放緩
全年新增貸7年低，澳新銀行指受化債及需求不足影響
人行867億逆回購利率持平，全周放水8128億
花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊；高盛指人行語氣轉變暗示對升值容忍度增加
彭博調查指中國第四季GDP料增4.5%，或創三年最低；路透指內需乏力，中國第四季GDP料增4.4%，全年增4.9%
DeepSeek問世周年，中國科技巨頭藉AI生態優勢應對挑戰
鄒加怡就任亞投行行長兼董事會主席
上汽通用指網絡水軍造謠別克GL8等MPV車型，已報警追責
機構料12月工業增加值增幅擴、消費續放緩，全年固投首轉負
熠知電子推出三代AI CPU對標英偉達產品，去年獲禾盛新材戰略投資
超級大樂透遊戲規則變更獲准，合併部分獎級、調整浮動獎金額等
財政部延續實施公共租賃住房稅收優惠政策至2027年底
2025年上海外貿4.51萬億創新高，出口增10.8%；進口增1.8%
外匯局著力構建更安全、更智慧外匯管理體制，防範化解外部衝擊風險
存儲芯片漲價影響，小米、OPPO、vivo、傳音據報下調全年出貨預期
通威股份回應有生產基地停產傳聞表示按市況動態調整開工率
　
《寶島快訊》　
台美關稅降至15%，台股收漲近2%創新高，台積電新天價
　
《大國博弈》　
習近平晤卡尼，推進構建中加新型戰略夥伴關係；李強晤卡尼稱歡迎加方企業來華投資，願恢復和推進各領域各層級交往；中加聯合聲明指重啟中加經濟財金戰略對話，設金融工作組；人行與加拿大央行續簽雙邊本幣互換協議，規模2000億人民幣
中國繼續減持美債至6826億美元，持有量降至近16年最低
春運期間中國內地赴日航班取消2376班，整體取消率36%
　
《國際要聞》　
韓國法院判前總統尹錫悅多項指控罪成，有期徒刑5年
馬查多稱向特朗普送贈諾貝爾和平獎章，表彰其對委國自由的貢獻
美國13個州長將前往白宮簽署協議，以遏制數據中心推動的電費上漲；特朗普稱目前沒計劃解除鮑威爾職務；古爾斯比稱若聯儲局獨立性受損，通脹恐捲土重來
　
《外圍經濟》　
全球持有的美國國債創下新高，中國繼續拋售；美國11月跨境投資總流入擴大至2120.4億美元；費城1月份製造業指數飆升至12.6，遠勝預期；美國上周新領失業救濟人數意外降至19.8萬人
高盛第四季業績勝預期，投資銀行收費上升25%；高盛將透過發債募資160億美元，金額在華爾街銀行中創紀錄
橡樹資本創辦人馬克斯質疑黃金的價值儲存功能
蘋果Trade in換購計劃納入華為、小米等國產手機品牌
　
《其他消息》　
陳茂波稱今年工作重點對接國家十五五規劃，可邀內地企業與本港專業服務和商界「拼船出海」；不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力；或需發長債支撐發展北都前期投放，確保項目現金流匹配；料本財政年度經營帳錄盈餘，惟料未來2至3年地價收入不足以支持基建投入；將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善；有議員關注會否放寬強積金用於置業，陳茂波稱會作研究
公司註冊處指去年本地公司和經遷冊公司總數逾155.7萬間，創歷史新高
財庫局指2025年新成立的本地公司和經遷冊公司總數為19.53萬間
證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品；據報有「猴子軍團」以虛假人頭戶認購本港IPO，證監會表示券商須確認認購人士資料準確
本港去年貨櫃吞吐量創30年新低，按年跌5.7%至1290.9萬標準貨櫃
甯漢豪稱加強「招標妥」功能，為顧問及承建商制定嚴格預審名單
鄧炳強稱尊重死者家屬意願，現階段不會公布大火遇難者名
鷹君羅嘉瑞家族再斥9600萬增持錦上路柏瓏9伙單位，近兩個月斥1.2億入市
房屋局等接納簡約公屋獨立調查報告，涉事承建商、結構工程師及項目管理顧問暫停投標資格半年至一年
政府推洪水橋/厦村物流圈，確立三大方向並為錨點企業「量身定制」入駐條款
Castle One by V昨推12伙今已售出10伙，總成交金額約1.28億元
中原CCL按周跌0.71%，連升2周後單周回軟
中原地產到訪騰訊深圳市南山區總部交流，探索不同合作可能
金民豪獲委任為啟德體育園行政總裁

賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！

