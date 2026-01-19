19/01/2026 19:07
《日入而息》中國全年GDP增5%達標，日本首相高市早苗宣布提前2月8日大選
|中國第四季GDP增4.5%，全年GDP增5%達標；2025年人均可支配收入同比增長5%，人均消費支出增4.4%；2025年末全國人口減少339萬人至14.05億，出生率不足千分之六；2025年廣東外貿9.49萬億創新高，出口增2.5%、進口增7.8%；中國去年出生率創76年最低，勞動人口佔比進一步減少；去年地產投資降17.2%，商品房銷售額跌12.6%；內地去年固定資產投資同比跌3.8%，29年來首次為負；去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟供強需弱矛盾突出；去年最終消費支出對經濟增長的貢獻率為52%；持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大；今年中國有基礎、有條件保持經濟穩定向好運行
|日揆高市宣布將於周五解散眾院，擬2月8日提前大選
|貿易通參與金管局Project Cargox專家小組，續與業界合作進一步擴大數據互聯互通；滙豐歡迎金管局發表CargoX項目建議報告；渣打歡迎金管局發表Cargox項目建議報告，將積極配合發展路線圖建議；中銀香港歡迎金管局發表Cargox項目建議報告，全力支持本港數碼貿易生態圈發展
|羅兵咸料港府本財政年度錄綜合赤字2億元，財政儲備跌至記錄以來最低水平；建議政府將所有免稅額一律提升10%；倡優化現有研發稅收優惠政策，吸引家辦專業人士簡化簽證申請流程
|證券及期貨專業總會對於IPO派貨機制，建議提高散戶配發比例
|牧原食品通過聯交所上市聆訊，去年首六個月多賺逾9倍；牧原食品據報最快下月在港上市，擬集資最多117億元
|內地零食商鳴鳴很忙傳籌39億，騰訊、富達及淡馬錫為基投
|滙豐料今年美國不會減息，看好中國印尼等地市場；對香港股市持正面看法，房地產行業正在緩慢復甦；內地今年經濟或增長4.6%，人民幣將進一步升值
|胡潤發布中國人工智能50強，寒武紀以6300億登頂，摩爾線程第二
《即日市況》
|恒指全日跌281點報26563，成交縮至兩周低，阿里跌逾3%，新世界逆市飆16%
《深滬股市》
|GDP達標，滬綜指收升0.29%止四連跌，兩市成交縮逾一成
《美元匯價》
|歐元最新報1.1624/25，日圓最新報157.91/95
《公司資訊》
|上海富友支付服務向港交所遞上市申請，去年首十個月純利增逾72%
|多寧生物科技提交上市申請，去年首9個月扭虧賺2160萬人幣
|牧原食品通過聯交所上市聆訊，去年首六個月多賺逾9倍；牧原食品據報最快下月在港上市，擬集資最多117億元
|誠益生物擬香港上市，中證監要求補充股權架構搭建及返程併購等事項
|愛芯元智最快本月招股，料籌31.2億元
|KKCG Maritime擬收購最多約5213.3萬股法拉帝(09638)股份，涉約1.83億歐元
|聖貝拉(02508)與雲迹(02670)訂立戰略合作框架協議
|中油燃氣(00603)建議發行美元計價優先票據
|澳博控股(00880)發行人已接納並回購1.7億美元票據
|萬科(02202)等被長沙市中級人民法院執行10.8億元
|淘寶香港站即日起推「淘寶年貨節」，官方立減優惠加消費券後77折起
|滙豐料今年美國不會減息，看好中國印尼等地市場；對香港股市持正面看法，房地產行業正在緩慢復甦；內地今年經濟或增長4.6%，人民幣將進一步升值
|信置(00083)旗下新盤周末共沽22伙，柏瓏系列連沽12伙
|恒基營業一部周末錄19宗成交，總成交金額超過1.6億
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期次輪銷售再度沽清，加推155伙周三賣218伙；新地西沙SIERRA SEA 2A期標售出10伙單位，套現逾8500萬元
|會德豐康城項目PARKS EASONS盡推最後124伙，入場價500.5萬起
|盈大地產中環半山雅盈峰上載銷售安排，周四招標兩伙單位
|美捷滙控股(01389)核數師變更
|兗煤澳大利亞(03668)上季整體煤炭銷售價格平均價按季升6%，去年產量接近指引區間上限
|香港寬頻(01310)夥啟明星辰拓網絡安全產品「專線衛士」香港市場
|英達公路再生科技(06888)受託人於市場購買30萬股
|兗礦能源(01171)去年商品煤銷量按年增3.39%
|中國育兒網絡(01736)完成根據一般授權認購新股份
|嘉實國際委任陳志新為首席執行官，蔣一茜升任首席投資官
《中國要聞》
|統計局指內地去年12月原煤原油產量略降，天然氣產量同比增超5%；內地12月工業增加值增5.2%，優預期；去年12月全國城鎮調查失業率5.1%，全年5.2%；內地12月社會消費品零售總額增0.9%遜預期，全年增3.7%；12月70城樓價環比總體下降，同比降幅擴大；測算指12月70城樓價環比跌0.4%，同比跌幅2.7%五個月最差
|保銀資本指若GDP增長目標仍設為5%，需創新措施提振消費；澳新銀行指內需不足已成顯著制約，關注今年增長目標是否下調
|去年全社會用電量首超10萬億千瓦時，增速放緩至5%
|內地部分中小銀行上調存款利率，專家指以支持自身的信貸投放計劃
|廣州今年GDP目標增5%左右，加快籌建大灣區國際商業銀行
|海南自貿港封關首月，離島免稅銷售金額達48.6億；海南自貿港封關首月，「零關稅」減免稅款逾1億，新增外企331戶
|中指院料今年地產政策以穩定預期、縮短調整時間為目標
|民航局指今年春運民航客運量料達9500萬人次，增約5.3%
|國務院安委會就包鋼板材廠爆炸事故查處掛牌督辦
|載人飛船著陸緩衝技術獲成功驗證，為中國商業航天首次
|人行1583億逆回購利率持平，淨投放722億
|內媒指宇樹科技2025年人形機器人出貨量超過5500台
|胡潤發布中國人工智能50強，寒武紀以6300億登頂，摩爾線程第二
|保時捷中國總裁回應銷量下滑表示預期之內，在華戰略調整初見成效
|飛書據報將與安克創新推出首款硬件產品「AI錄音豆」
|金銀價格屢創新高，深圳水貝現「投資銅條」
|茶顏悅色京滬深密集招聘，月薪最高超7萬，稱是常規人員儲備
|中鋁集團據報支持力拓併購嘉能可計劃
|「i茅台」馬年茅台酒每日「秒空」，黃牛用軟件「代搶」稱「包中」
|珠海萬達商管新CEO非出自太盟體系，分析指繼續向萬達放權
|華菱線纜因部分協議未能達成一致，終止收購星鑫航天控制權
|乘聯分會崔東樹稱今年乘用車消費壓力很大，期待有長效強力接續政策
《寶島快訊》
|台股收升0.73%，報31639.29點再創新高
《大國博弈》
|逾半受訪在華美企料去年盈利，外交部表示印證「合則兩利」
|波蘭擬禁中國電動車進入軍事基地，外交部表示反對泛化國家安全概念
|歐盟據報擬強制禁止中國供應商參與關鍵基礎設施
《國際要聞》
|西班牙南部高速火車相撞，增至39人死亡；西班牙兩列車脫軌相撞，至少21死逾百傷
|日揆高市宣布將於周五解散眾院，擬2月8日提前大選
|特朗普為加沙倡導的「和平理事會」成形，以色列反對部分內容
|歐盟多國考慮對930億歐元美國商品加徵關稅；特朗普以關稅震懾歐洲，為達沃斯之行添緊張色彩
《外圍經濟》
|日本財政擔憂再度升溫，20年期及30年期國債孳息率上漲；日本11月核心機械訂單按月跌11%，遜預期；日本嚴寒天氣持續至月底，電力市場關注價格走勢
|韓國綜合指數首次突破4900點關口，現代汽車一度漲19%
|新加坡銀行任命陳異凱為環球首席財務官，即日起生效
|格陵蘭緊張局勢加劇，歐洲國防股飆升
《其他消息》
|夥內地建黃金中央清算系統，許正宇稱相較外國，政府主導展示新價值
|貿易通參與金管局Project Cargox專家小組，續與業界合作進一步擴大數據互聯互通；滙豐歡迎金管局發表CargoX項目建議報告；渣打歡迎金管局發表Cargox項目建議報告，將積極配合發展路線圖建議；中銀香港歡迎金管局發表Cargox項目建議報告，全力支持本港數碼貿易生態圈發展
|郭毅可稱HKGAI持續聯動政府及業界，將香港打造為中國乃至全球主權AI發展重要示範城市
|陳浩濂稱亞洲金融論壇本月26至27日舉辦，預告「Consensus」今年再落戶本港舉行
|惠理集團謝清海稱看好貴金屬表現，投資者應打造「622」投資組合
|海皇粥店創辦人蕭楚基遭法庭頒令破產
|羅兵咸建議政府將所有免稅額一律提升10%；倡優化現有研發稅收優惠政策，吸引家辦專業人士簡化簽證申請流程；料港府本財政年度錄綜合赤字2億元，財政儲備跌至記錄以來最低水平
|證券及期貨專業總會對於IPO派貨機制，建議提高散戶配發比例
|中原十大屋苑周末錄9宗成交，零成交屋苑縮至2個
|美國對沖基金Point72據報加碼租用Henderson樓面至8.5萬呎
|銀行推新優惠吸客，花旗3個月港元定存3.2厘，信用卡客享額外1厘回贈
|GUM指上月底強積金資產1.55萬億元升0.8%，宏利市佔率居首
|香港總商會向財政預算案提呈建議書，歸納七大重點
|旅發局指去年4990萬人次旅客訪港達目標，按年升12%
|智安投表示地緣政治和美股估值高企下，投資者今年宜分散配置
|2025年亞太地區銀團貸款回顧指香港銀團融資達1249億美元，按年升一成
|敘福樓旗下台式火鍋品牌好呷台灣火鍋全面撤出香港市場，最後一間分店3月中結業
