《日入而息》中國全年GDP增5%達標，日本首相高市早苗宣布提前2月8日大選

中國第四季GDP增4.5%，全年GDP增5%達標；2025年人均可支配收入同比增長5%，人均消費支出增4.4%；2025年末全國人口減少339萬人至14.05億，出生率不足千分之六；2025年廣東外貿9.49萬億創新高，出口增2.5%、進口增7.8%；中國去年出生率創76年最低，勞動人口佔比進一步減少；去年地產投資降17.2%，商品房銷售額跌12.6%；內地去年固定資產投資同比跌3.8%，29年來首次為負；去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟供強需弱矛盾突出；去年最終消費支出對經濟增長的貢獻率為52%；持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大；今年中國有基礎、有條件保持經濟穩定向好運行